The Masked Singer 2022: Wer ist raus? Dieser Promi ist der Brokkoli!

Es geht wieder los! Bei ProSieben startete am Samstag die neue Staffel von „The Masked Singer“. Einige Masken wurden erst in der Show vorgestellt. Doch ein Promi musste sein Kostüm bereits in der ersten Folge fallen lassen.

Nora Tschirner machte es in der letzten Staffel als DER ORK vor: Wer bei „The Masked Singer“ (ab Samstag, 1. Oktober 2022, live auf ProSieben) für maximale Verwirrung sorgen möchte, muss als maskierter Star vollends in seiner neuen Identität aufgehen.

In der siebten Staffel des größten deutschen TV-Rätsels tauchen erneut Stars aus ihrem alten Leben ab und schlüpfen in ihre neuen Undercover-Identitäten: Wer liefert als DAS WALROSS große Performances? Wer klopft als DER BROKKOLI freche Sprüche? Und wer macht sich als NO NAME einen Namen auf der #MaskedSinger-Bühne?

A star is born: Waltraut DAS WALROSS arbeitet als Verkäuferin im Supermarkt. Schon immer hat sie mit ihren Sprüchen oder spontanen Gesangseinlagen den ganzen Laden unterhalten. Als ein Kunde Waltraut bei der Arbeit filmt und das Video ins Netz stellt, wird sie über Nacht zur Internet-Sensation. Vom Tellerrand auf die #MaskedSinger-Bühne: DER BROKKOLI will beweisen, dass er in den Mittelpunkt jeder Mahlzeit gehört. Voller Energie, Vitamine und Ehrgeiz tritt DER BROKKOLI bei „The Masked Singer“ ins Rampenlicht – und will mit seiner fröhlichen Art das Gemüse-Image aufbessern. Macht sich bei #MaskedSinger einen Namen: NO NAME wurde von einem verrückten Professor gebaut, um ihm ein Freund und Helfer zu sein. Eines Tages war der Professor plötzlich verschwunden und NO NAME verlässt zum ersten Mal das Haus – auf der Suche nach einem neuen Freund und der eigenen Identität.

Die erste Maske ist bei „The Masked Singer“ gefallen. Der Brokkoli musste sich demaskieren – und das war eine echte Überraschung: Darunter befand sich Katja Burkard. „Es war der Wahnsinn und ich bin traurig, dass es vorbei ist. Ich habe noch nie so geschwitzt wie in diesem Kostüm“, sagte die Moderatorin kurz nach der Show.