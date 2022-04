The Masked Singer 2022: Wer ist raus? Das ist der Gewinner!

Wird DER ORK am Samstag wieder in einer anderen Sprache – der insgesamt sechsten – singen? Verwirrt DIE DISCOKUGEL oder wird sie nach ihrem Auftritt wieder für nahezu alle Ratenden Jeanette Biedermann sein? Kann DAS ZEBRA noch mal lässig auftrumpfen? Und was macht der furchterregende DORNTEUFEL, um sich weiter in die Herzen seiner Fans zu schleichen? Und überhaupt: Wer steckt unter diesen fantastischen Masken? Die Antworten auf all diese Rätsel gab es im “The Masked Singer“-Finale am Samstag auf ProSieben. Vorjahressieger Alexander Klaws überreichte den Pokal.

Zuletzt war das Rateteam um Ruth Moschner und Rea Garvey auf Erfolgskurs. Bei den letzten fünf Enthüllungen lag immer mindestens ein Mitglied des Rateteams richtig. Aber haben sie auch im Finale den richtigen Riecher? Unterstützung erhält das Rateteam am Samstag von Riccardo Simonetti, der als Rategast versucht, den maskierten Stars auf die Schliche zu kommen. Welche Stars verbergen sich unter den Masken? Das sind die

Das Zebra gewinnt die Staffel

Das größte Fragezeichen für das Rateteam. Rea Garvey vermutet Nora Tschirner, Ruth Moschner Larissa Rieß und Nico Santos zuletzt Barbara Schöneberger oder Maite Kelly. Die Rate-Community hat außerdem Anke Engelke und Ella Endlich in der engeren Auswahl. Welcher Star hat so eine stimmliche Bandbreite und entertaint Woche für Woche als das freche ZEBRA? Unter dem Zebra steckt Ella Endlich und hat die Staffel damit gewonnen.

Das waren die weiteren Finalisten

DER DORNTEUFEL

Steckt unter dem DORNTEUFEL der Schauspieler Mark Keller? Das denken zumindest die Fans in der ProSieben-App. Das Rateteam bringt noch andere Namen ins Spiel: Könnte Olli Dittrich, Hannes Jaenicke oder Christoph Waltz die friedliche Stachel-Echse verkörpern? Der Dornteufel ist Mark Keller.

DER ORK

Großes Rätsel um das Sprachtalent. Welcher Star spricht so viele Sprachen? Italienisch, Türkisch, Spanisch, Deutsch, Englisch. Welche Sprache hat sich DER ORK fürs Finale aufgehoben? Diese Stars werden aktuell vom Rateteam und den #MaskedSinger-Fans unter der fantastischen Maske vermutet: Menderes Bagci, Sibel Kekilli, Michelle Hunziker, Sandra Nasić und Gianna Nannini. Hinter dem Ork versteckte sich Nora Tschirner.

DIE DISCOKUGEL

Ist es wirklich Jeanette Biedermann? Das Rateteam und die ProSieben-Zuschauer:innen sind sich einig – es muss die Popsängerin sein. Doch wenn fünf Staffeln „The Masked Singer“ eins gezeigt haben: Nichts ist sicher und alles ist möglich in der besten, verrücktesten Show der Welt. Auch Annett Louisan, Vanessa Mai und Stefanie Kloß stehen unter Verdacht, DIE DISCOKUGEL mit der Hammer-Stimme zu verkörpern. Hinter der Discokugel versteckte sich Jeanette Biedermann.