The Masked Singer 2022: Goldie ist raus! Dieser Star schafft es nicht ins Finale

Bei „The Masked Singer“ stand an diesem Samstag das Halbfinale an. Dort kämpften noch fünf Promis um den Einzug ins Halbfinale. Kurz vor dem Finale musste jetzt der nächste Star die Maske fallen lassen.

Alles andere als goldig: GOLDI will nicht süß sein. Will nicht von den #MaskedSinger-Fans bejubelt werden. Will nicht gewinnen. Er will Freiheit. Das gab es in sieben Staffeln „The Masked Singer“ noch nie: Eine Maske, die so schnell wie möglich ihren Kopf abnehmen und die wahre Identität enthüllen möchte. GOLDI startete letzte Woche die Petition „Freiheit für GOLDI“ und verspricht: „Gegen alle, die für mich anrufen, habe ich prophylaktisch Anzeige erstattet.“

Welcher Star möchte seine Identität nicht länger verheimlichen? Die Fans in der JoynMe-App sind sich sicher, dass Armin Rohde unter GOLDI steckt. 62% aller Votes tippen auf den Schauspieler. Das Rateteam hält auch Hape Kerkeling, Ingolf Lück, Ingo Appelt, Ben Becker und Marian Gold für möglich. Im #MaskedSinger Halbfinale entschied sich, ob GOLDIs Traum wahr wird und er seine Maske lüften darf, oder ob DER MAULWURF, DIE ZAHNFEE, ROSTY oder DER WERWOLF zuerst ihre Identität preisgeben müssen.

Armin Rohde ist GOLDIE

Goldie, die Zahnfee und Rosty mussten am Ende um den Einzug ins Finale zittern. Und der Traum von Goldie ist wahr geworden, denn er muss die Show verlassen. Unter dem Kostüm steckte Armin Rohde. „Es war eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in meiner beruflichen Laufbahn gemacht habe“, sagte der Schauspieler nach der Show. Schon gelesen? The Masked Singer 2022: Das Geheimnis um die zehnte Maske!