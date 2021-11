The Masked Singer 2021: Diese Szenen werden nicht im TV gezeigt!

„The Masked Singer“ ist DER Erfolgshit auf ProSieben. Die Show deklassiert regelrecht die Konkurrenz. Das Rätselraten geht nun in die entscheidende Phase: Der Sender zeigt das Finale der fünften Staffel. Nun wurde enthüllt, was hinter den Kulissen der Show passiert.

Schon zahlreiche hochkarätige Promis versteckten sich unter den Kostümen bei „The Masked Singer“. Die Show wurde zu einem absoluten Quoten-Hit auf dem Sender. Zu dem Format wurden nun einige Geheimnisse gelüftet – besonders, was hinter den Kulissen passiert.

So geht es nach der Show weiter

Nachdem Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski demaskiert wurde und die Bühne verlassen hatte, wurde diese sofort geputzt. Denn sobald die Kameras nach der Show aus sind, wird das Studio sofort für die nächste Sendung fertiggemacht, wie die Bild-Zeitung berichtet. Mehrere Mitarbeiter schrubben, was das Zeug hält – selbst der Hammerhai hat dann mitgeholfen.

Das passiert in den Werbepausen

Und auch in den Werbepausen wird es bei „The Masked Singer“ nie langweilig. Dann kommen die Stylisten ins Studio und putzen Moderatorin Ruth Moschner heraus, welche gemeinsam mit Rea Garvey im Rateteam sitzt. Die Show ist perfekt durchgeplant – jede Kameraeinstellung muss sitzen und es wird genau gecheckt, welcher Winkel gefilmt wird. Da benötigt selbst der Kameramann einen Spickzettel, welcher an der Kamera hängt, um den Überblick zu behalten. Das sind Szenen, welche im TV in der Erfolgsshow nicht gezeigt werden.

Jens Riewa flog vor einigen Wochen aus der Show und hat auch etwas aus dem Nähkästchen geplaudert. „Das war mit 25 Kilo das schwerste Kostüm und hat 10.000 Euro mehr gekostet als die andere", erklärte der „Tagesschau"-Sprecher damals. Die Promis dürfen niemanden verraten, dass sie an der Show tielnehmen. „Ich durfte ja niemandem verraten, dass ich dabei bin. Ich habe mir dann extra eine schalldichte Kabine für 1500 Euro aus den USA einfliegen lassen und darin geübt", erklärte Jens Riewa damals. Jeder Promis hat übrigens eine eigene Garderobe – die Security passt auf, dass dort niemand reinkommt.