The Masked Singer 2021: Das sind die ersten drei Masken!

Eine riesige Baby-Kreatur, ein zauberhaftes Fabelwesen und ein verspielter Urzeit-Räuber: Die Masken in der neuen Staffel von “The Masked Singer” könnten kaum abwechslungsreicher sein. KUKKSI stellt euch die neuen Kostüme vor.

Matthias Opdenhövel wird die neue Staffel der Erfolgsshow erneut präsentieren. Und auch er zeigt sich von den Masken beeindruckt. “Wie großartig sind bitte diese Kostüme wieder?! Ein Dino mit Zahnspange. Quasi ein Teeno. Und endlich ein Einhorn. Ich warte schon seit drei Staffeln darauf. Der Monstronaut hat mich anfangs ehrlicherweise geschockt. Ich dachte, Monsterchen hatte nur Augen für mich. Aber der Astronaut hat wohl als Gewinner auf dicke Hose gemacht. Ihr Baby ist allerdings sehr gelungen. Glückwunsch!”, so der Moderator.

Das sind die neuen Masken bei “The Masked Singer”

Der Dinosaurier

Gewicht: 9 Kilo

Zeitaufwand: 400 Stunden

“Für den Körper haben wir mit verschiedenen Schaumstoffen experimentiert und es war eine endlose Tüftelei, bis die Form und die Statik gepasst haben, damit der Schwanz nicht das ganze Kostüm nach hinten zieht und der Star in dem Kostüm noch gehen kann.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

Höchstschwierigkeit: Bis zur finalen Maske mussten sechs Prototypen gebaut werden.

Bis zur finalen Maske mussten sechs Prototypen gebaut werden.

50 Stunden dauerte es, die Schuppen des Dinosauriers per Hand zu bemalen.

Das Einhorn

Gewicht: 16 Kilo

Zeitaufwand: 300 Stunden

“Was man immer unterschätzt: Haare sind wahnsinnig schwer. Wir wollten für das Einhorn eine lange Regenbogen-WalleMähne. Dafür mussten wir füllen, damit es toll und voluminös aussieht, aber nicht zu schwer wird. Die Haare wiegen immer noch etwa ein Kilogramm und sind das schwerste am ganzen Kopf der Maske.“ (Maskenbauerin Marianne Meinl)

Rock it: Der 2,5 Meter breite Rüschen-Rock des Einhorns wurde aus 250 Metern Stoff gefertigt. Allein 60 Stunden brauchten die Schneiderinnen, um die Rüschen zu raffen.

Der 2,5 Meter breite Rüschen-Rock des Einhorns wurde aus 250 Metern Stoff gefertigt. Allein 60 Stunden brauchten die Schneiderinnen, um die Rüschen zu raffen.

Den Rock zieren 1.000 von Hand aufgenähte Schmetterlinge.

Der Menstronaut

Gewicht: 20 Kilo

Zeitaufwand: 400 Stunden

“Für die Konstruktion des Helms konnten wir kein Plexiglas verwenden, das hätte allein drei Kilo gewogen. Nach langer Recherche in ganz Europa habe ich in Italien jemanden gefunden, der riesige Kugeln tiefzieht. Für die haben wir eine eigene Unterkonstruktion entworfen, um sie an der Maske festzumachen.“ (Maskenbauerin Marianne Meinl)