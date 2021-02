The Masked Singer 2021: Das ändert sich in der neuen Staffel!

Es geht wieder los! Bei ProSieben startet am Dienstag die neue Staffel von “The Masked Singer”. Der Sender kündigte einige Neuerungen an – aber was wird sich genau ändern? KUKKSI verrät, was diesmal anders werden soll.

Das größte TV-Rätsel Deutschlands “The Masked Singer” startet mit zehn neuen Stars unter zehn neuen Masken am 16. Februar 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben in die vierte Staffel. Wie immer dreht sich alles um die einzig entscheidende Frage – welche Stars stecken unter den Masken? Im Rateteam spekulieren Ruth Moschner und Rea Garvey gemeinsam mit einem wöchentlichen Rategast, wer sich unter den beeindruckenden Masken verbirgt. Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgsshow.

ProSieben kündigt Neuerungen an

“Wir haben bei ‚The Masked Singer‘ zwei Dinge verändert. Deutschlands größtes TV-Rätsel wird schwieriger. Und etwas kompakter“, erklärt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. “Einigen Zuschauern war ihre Lieblingsshow für einen Dienstagabend zu lang, da sie am nächsten Morgen früh aufstehen müssen. Deshalb haben wir die Abläufe etwas verändert, so dass die Shows etwas kürzer werden”, sagt er weiter. Direkt im Anschluss gibt es wie gewohnt das erste Interview mit dem demaskierten Star in einer „The Masked Singer“-Spezialausgabe von „red.“, bevor Klaas Heufer-Umlauf um 23:30 Uhr mit “Late Night Berlin“ am neuen Dienstags-Sendeplatz übernimmt.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei „The Masked Singer“ geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Dazu können die Zuschauer*innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedSingerCommunity ihre heißesten Tipps auszutauschen. Die neue Staffel von “The Masked Singer” zeigt ProSieben ab dem 16. Februar 2021 immer dienstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? The Masked Singer 2021: Das sind die Masken!