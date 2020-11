The Masked Singer 2020: Nelson Müller ist das Nilpferd!

Im Finale von “The Masked Singer” werden immer mehr Masken enthüllt! Nun musste der nächste Promi sein Kostüm fallen lassen: Das Nilfperd war als nächstes an der Reihe – aber wer steckt nun tatsächlich darunter?

Im Vorfeld haben die Zuschauer in der App abgestimmt, wer das Nilpferd sein könnte. Kocht das Nilpferd extrem gut oder glänzt es gerne auf der Kino-Leinwand? Auf Nelson Müller setzen 63,7 Prozent, auf Matthias Schweighöfer 9,3 Prozent.

Nelson Müller versteckt sich unter dem Nilpferd

Nach den Erdmännchen und dem Anubis wurde auch das Nilpferd demaskiert. Unter der Maske befindet sich tatsächlich Nelson Müller! Mit seiner Performance zog er die Zuschauer in den vergangenen Wochen in seinen Bann. “Ich habe einen großen Freundeskreis und Familie. Ich erzähle immer gerne, was ich mache”, so Nelson Müller. Seine Teilnahme bei “The Masked Singer” geheim zu halten, war für ihn nicht ganz einfach. “Seine Stimme ist ein Geschenk”, so Sonja Zietlow.

Das Alien und das Skelett kämpfen um den Sieg

Nelson Müller hat damit den dritten Platz belegt. Zuerst wurden die Erdmännchen und danach der Anbis enthüllt. Das Alien und das Skelett sind noch im Rennen – einer von beiden wird gleich zum Sieger der Herbststaffel gekürt. Es bleibt spannend, wer tatsächlich das Rennen machen wird… Schon gelesen? The Masked Singer 2020: Enthüllt! Dieser Promi ist der Anubis