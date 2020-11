Nach und nach werden die Promis enthüllt! ProSieben zeigt seit einigen Wochen die neue Staffel von “The Masked Singer”. Und auch diesmal ist der Hype wieder riesig und die Fans rätseln mit, welche Stars sich unter den Kostümen verstecken. Nun musste auch der Frosch seine Maske fallen lassen.

Schon einige Stars wurden in der diesjährigen Staffel von “The Masked Singer” demaskiert – darunter auch Sylvie Meis alias das Alpaka oder Jochen Schropp (41) als der Hummer. In der neuen Folge musste der nächste Promi seine Maske fallen lassen – diesmal traf es den Frosch.

Wigald Boning ist der Frosch

Am Ende mussten Frosch, Katze und Nilpferd vor dem Rauswurf zittern. Die Zuschauer wählten letztendlich den Frosch, welcher zuletzt zu “Kung Fu Fighting” performte. Unter dem Kostüm hat sich tatsächlich Wigald Boning versteckt. Das Nilpferd und die Katze dürfen also auch wieder in der nächsten Show auftreten.

"Diese Sendung ist ein solches Abenteuer", sagte Wigald Boning kurz nach der Enthüllung. Er habe mit Kontaktlinsen experiment, damit er unter der Maske nicht seine Brille tragen muss. Er hat von der Teilnahme niemanden etwas erzählt – außer seiner Familie. Denn schließlich musste er zu Hause auch üben. "Und die Kinder haben schon erkannt, dass das der Papa ist", so der Komiker.