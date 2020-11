The Masked Singer 2020: Dieses Paar sind die Erdmännchen!

Bei “The Masked Singer” mussten die Promis nochmal alles geben! Derzeit wird der Gewinner der Herbststaffel gekürt. Der Anubis, das Skelett, das Alien, das Nilpferd und die Erdmännchen kämpften um den Sieg. Die Erdmännchen mussten als erstes ihre Maske fallen lassen.

Tanzen die Erdmännchen gemeinsam durch das Leben oder sind sie lediglich ein Bühnen-Paar? Die Zuschauer konnten im Vorfeld Tipps abgeben. Spitzenreiter der Tipps sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (80,1 %), die Zuschauer vermuten jedoch auch Annemarie Carpendale und Thore Schölermann unter dem liebenswerten Fell-Duo (1,8 %). Schon nach der ersten Folge glaubten die Fans, dass sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis unter den Masken befinden.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind die Erdmännchen

“Ich hatte so einen Spaß”, so Daniela Katzenberger. Die Blondine war froh, die Maske endlich runterzunehmen. “Jetzt sehe ich erst, wie hier alles aussieht”, sagt sie direkt nach ihrer Demaskierung. “Jetzt wissen wir auch, was es für ein Gefühl ist, hier zu stehen”, so Lucas Cordalis. “Es war eine lange Reise, so ein Riesenabenteuer geht jetzt vorbei. Es war so geil. Ich habe schon viele Sachen im Fernsehen gemacht, aber diese sechs Wochen waren das Härteste, was ich je gemacht habe”, sagt er weiter.

Für das Paar war es eine riesige Erfahrung und auch Herausforderung, an der Show teilzunehmen. Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis landen damit auf dem fünften Platz. Im Finale kämpfen der Anubis, das Skelett, das Alien sowie das Nilpferd weiter um den Sieg – doch schon gleich werden die nächsten Masken fallen. Schon gelesen? The Masked Singer 2020: So hoch ist die Strafe für Promis bei Verplappern!