Bei “The Masked Singer” ist die nächste Maske gefallen! Das Rateteam und die Zuschauer müssen anhand ihrer Indizien und Gesangsdarbietungen die Promis in der erfolgreichen ProSieben-Show enthüllen. Nun wurde auch die Katze demaskiert!

Im Halbfinale gab das Rateteam bei “The Masked Singer” alles. Das Alien, der Anubis und das Skelett schafften es direkt ins Finale. Zittern mussten hingegen die Katze, das Nilpferd und die Erdmännchen. Die Katze musste dann ihr Kostüm fallen lassen – darunter versteckte sich eine echte Ikone!

Vicky Leandros ist die Katze

Vicky Leandros ist tatsächlich die Katze! Damit lag das Rateteam zuvor richtig, denn die Sängerin wurde unter dem Kostüm vermutet. “Ich hatte 50-jähriges Bühnenjubiläum. Ich habe selten in meinem Leben ein so professionelles Produktionsteam gesehen”, sagte Vicky Leandros kurz nach der Enthüllung. “Diese Show hat mich von Anfang an gereizt. Es war für mich eine unglaubliche Erfahrung und ein riesiges Abenteuer”, so die Sängerin.

“Ich hätte mich gefreut, weiterzumachen. In dieser Zeit, in welcher wir uns befinden, ist es großartig, eine solche Show aufzuziehen. Es hat mich geehrt, dass ich dabei sein durfte”, erzählt Vicky Leandros. Neben den bisherigen Kostümen sind das Nilpferd und die Erdmännchen in die letzte Runde eingezogen. Das Finale von “The Masked Singer” zeigt ProSieben am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr.