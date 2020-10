The Masked Singer 2020: Alle Infos zur neuen Staffel!

Es geht wieder los: Welcher Promi steckt hinter welchem Kostüm? ProSieben zeigt am dem 20. Oktober 2020 die neue Staffel von “The Masked Singer”. KUKKSI hat alle Facts zur neuen Staffel zusammengefasst!

Wer steckt im riesigen Kuschel-Alien? Wer verbirgt sich unter dem stylischen Alpaka? Wer hat die göttliche Ausstrahlung des Anubis? Wer summt als Biene? Wer beobachtet das Publikum hinter den Erdmännchen-Augen? Wer springt als Frosch über die Bühne? Wer leuchtet feurig rot als Hummer? Wer schnurrt unter der Katzen-Maske? Wer tanzt als Nilpferd? Und wer glänzt unter dem Skelett?

Welche Promis stecken hinter den Kostümen?

Wer erkennt die Sing-Stimme, entschlüsselt die Indizien und löst das große “The Masked Singer“-Rätsel ab dem 20. Oktober 2020 um 20:15 Uhr live auf ProSieben? Vielleicht hat das Chamäleon direkt ein paar heiße Vermutungen: Denn in der ersten Liveshow unterstützt TV-Legende Dieter Hallervorden, der die Zuschauer im Frühjahr als leichtfüßiges Chamäleon verzückte, als Rategast “Hase” Sonja Zietlow und “Heavy-Metal-Engel” Bülent Ceylan im Rateteam. Zusammen mit allen Fans wollen die drei #MaskedSinger-Experten den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Matthias Opdenhövel moderiert “The Masked Singer”.

Die Fans können mit bestimmen

Bei “The Masked Singer“ geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show ganz einfach, live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Die anderen Promis treten in der nächsten Woche wieder auf. Dazu können die Zuschauer jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Die ProSieben-App steht für alle IOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung. ProSieben zeigt “The Masked Singer” ab dem 20. Oktober 2020 immer dienstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? The Masked Singer 2020: Das sind die Masken!