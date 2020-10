Temptation Island VIP: Wo ist die Villa? HIER liegt Drehort!

RTL zeigt am Sonntag die erste Folge der VIP-Staffel von “Temptation Island”. Die Beziehungen der Promi-Paare werden auf eine harte Probe gestellt, denn Singles wollen die Stars verführen. Sowohl die Promis als auch die Solo-Kandidaten verbringen die Zeit in einer Villa – aber in welchem Land wurde die Staffel eigentlich gedreht?

Angela Finger-Erben begrüßt vier VIP-Paare in einer luxuriösen Villa, wo sie zwei Wochen lang ihre Liebe auf eine harte Probe stellen werden. Dabei sind: Willi und Jasmin Herren (seit 2018 verheiratet), Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer (seit 2016 ein Paar), Calvin & seine Freundin Roxy (haben sich bei “Temptation Island” 2019 kennengelernt und sind frisch zusammen) sowie Stephie Schmitz & Julian Evangelos (gehen seit “Love Island” gemeinsame Wege). Alle Paare reisen mit dem Auto an, doch das stellt vor allem ein Paar schon vor die erste große Herausforderung.

Wo liegt der Drehort?

Die Promis sowie Singles verbringen die Zeit in einer Traum-Villa! Wenn da mal nicht geflirtet wird, denn den Kandidaten fehlt es an nichts – und der Schampus darf dabei auch nicht fehlen. Gedreht wurde die Staffel übrigens in Kroatien. Die Villa der Normalo-Staffel stand damals übrigens in Thailand.

Promi-Paare treffen auf Singles

Nach der Ankunft sehen die Paare erstmals die 24 Single-Damen und Single-Männer, die mit ihnen die nächsten Wochen verbringen werden. Die acht vergebenen VIPs dürfen aus diesen Verführern nun ihre Favoriten wählen. Wer könnte der Beziehung auf den ersten Blick am gefährlichsten werden? Zunächst wählen die Männer ihre Single-Damen. Anschließend suchen sich die vergebenen Frauen jeweils einen Single-Mann aus. Und schon flammen erste Eifersüchteleien auf, denn jetzt heißt es auch für die Paare: Abschied nehmen! Frauen wie Männer gehen in ihre Villen und die Temptation-Party startet – heiß und sexy! RTL zeigt die erste Folge von “Temptation Island VIP” am 18. Oktober 2020 um 22:50 Uhr. Schon gelesen? Temptation Island: Diese Promis sind in der VIP-Staffel dabei!

Die kompletten Folgen von “Temptation Island VIP” kannst du HIER bei TVNOW schauen*

*Affiliate Link