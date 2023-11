Temptation Island VIP: Kader Loth droht mit Show-Abbruch!

Unverständnis am Lagerfeuer! Bei „Temptation Island VIP“ eskaliert der Streit. Kader Loth hat die Nase voll und droht sogar mit einem Abbruch der Show, nachdem sie die Bilder ihres Lebensgefährten gesehen hat.

Die Bilder ihrer Partner sorgen für Wut bei den prominenten Männern und Frauen. Und auch Kader Loth ist fassungslos, welche Bilder sie von Ismet Atli gemeinsam mit Verführerin Chanelle bei „Temptation Island VIP“ sehen muss. „Der kriegt die Quittung! ‘Ne fette, dicke Quittung kriegt der von mir. Seine Gage wird direkt auf mich überwiesen“, droht Kader Loth am Lagerfeuer.

Kader Loth ist über die Bilder von Ismet Atli fassungslos

Nie hätte sie das ihrem Ismet zugetraut. Kader Loth kocht innerlich vor Wut. Dennoch glaubt sie nicht, dass Chanelle ihrem Lebensgefährten gefährlich werden könnte. Dennoch droht sie mit einem Show-Abbruch: „Aber ich finde sein Verhalten mir gegenüber respektlos. Am liebsten würde ich jetzt bestrafen. Ich würde hier richtig radikal abbrechen.“ Sie ärgert sich: „Und spuck ihm ins Gesicht! Meinen Mann darf keiner anfassen. Das ist mir echt zu viel.“

Als sie in der Villa zurück ist, wird sie vor den Verführerinnen nochmal deutlich: „Ich packe jetzt ein – ich geh morgen. […] Ich bin momentan echt durcheinander. Am liebsten würde ich einpacken und mich dann einfach verabschieden.“ Kader Loth gibt aber auch selbst einige Fehler zu. „Ich bin zu dominant in meiner Beziehung. Das ist mir wohl bewusst, aber wir sind schon so lange zusammen“, so der Reality-Star. Dann kämpft sie mit den Tränen – ob sie tatsächlich die Show abbrechen wird oder es sich doch nochmal anders überlegt? „Temptation Island VIP“ ist bei RTL+ online abrufbar.