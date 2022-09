Temptation Island VIP 2022: Alle Infos zu Sandra Sicora & Tommy Pedroni

Sandra Sicora (30) aus Köln und Tommy Pedroni (27) aus Nizza haben sich bei der 2. Staffel von „Ex on the Beach“ kennengelernt und sind einige Monate später, im August 2021, zusammengekommen. Das Paar gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Temptation Island VIP“.

Sie sind beide selbstständig und führen ein gemeinsames Fashionlabel. Offiziell wohnen sie zwar noch nicht zusammen, jedoch verbringen sie den Großteil ihrer gemeinsamen Zeit bei Tommy in Nizza. Auch wenn die beiden inzwischen unzertrennlich sind, war die Kennlernphase von Sandra und Tommy eher locker. Tommy hat nach Sandras Ausscheiden bei „Ex on the Beach“ sowie bei seiner anschließenden Teilnahme bei der Dating-Show „Are You The One?“ sein Single-Dasein in vollen Zügen genossen. Auch wenn die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht zusammen waren, hat sein Verhalten Sandra nachhaltig geprägt. Sie kennt Tommy nur als Single, weshalb er ihr bei „Temptation Island VIP“ beweisen will, dass sie die erste Frau ist, die er liebt und sie ihm vertrauen kann. Sandra fehlt es zudem an Aufmerksamkeit von Tommy. Damit die Beziehung in Zukunft funktioniert, wünscht sie sich, dass sich das ändert.

Bestehen Sandra Sicora und Tommy Pedroni den Treuetest?

Beide lieben die positive und lustige Art des anderen. Weder Tommy noch Sandra haben bisher jemals ernsthaft an der Beziehung gezweifelt. Sandra ist jedoch schon einen Schritt weiter als er. Sie kann sich bereits ein gemeinsames Haus, Ehe und Kind vorstellen. Tommy geht es stattdessen noch zurückhaltender an: „Ein Kind und eine Ehe sind wie ein Investment. Du musst nachdenken, ist das jetzt ein guter Moment?”

Bei „Temptation Island VIP“ hat Sandra Angst, Bilder zu sehen, die unverzeihlich sind. Bei den letzten Staffeln war sie von den Lagerfeuern schockiert und weiß nicht, inwiefern sie solche Bilder von Tommy verkraften könnte. Sie hofft sehr, dass er durch den Treuetest merkt, was er an ihr hat, und dass das Experiment ihre Beziehung stärkt. RTL+ zeigt die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ ab dem 4. Oktober 2022. Schon gelesen? Temptation Island VIP 2022: Diese Promi-Paare sind dabei!