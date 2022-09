Temptation Island VIP 2022: Alle Infos zu Michelle Daniaux & Gigi Birofio

Michelle Daniaux (24) und Gigi Birofio (23) aus Innsbruck und der Nähe von Stuttgart haben sich bei der 1. Staffel „Ex on the Beach“ 2020 kennengelernt. Nun nimmt das Paar in der neuen Staffel von „Temptation Island VIP“ teil.

Dass Michelle ihm zunächst die kalte Schulter zeigte, spornte Gigi nur noch mehr an und die beiden sind kurz nach der Show ein Paar geworden. Das junge Glück halt allerdings nicht lange gehalten und die beiden haben sich im August 2021 getrennt. Erst nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei „Prominent getrennt“ und einer weiteren Staffel von „Ex on the Beach“ 2022 haben sie wieder zueinandergefunden. Aktuell führen Michelle und Gigi eine Fernbeziehung, die maßgeblich von On-Off-Phasen geprägt ist.

Besteht das Paar den Treuetest?

Auch für Michelle ist „Temptation Island VIP“ bereits der zweite Treuetest. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund hat sie 2020 an der 2. Staffel teilgenommen und war danach Single. Bei „Temptation Island VIP“ ist Gigi in der Beweispflicht. Er will Michelle zeigen, dass er treubleiben und sie ihm vertrauen kann: „Ich will einfach, dass sie mit eigenen Augen sieht, dass ich nichts mache, wenn ich in Versuchung bin …“

Michelle Daniaux und Gigi Birofio sehen ihre Beziehung als toxisch

Beide sind sehr temperamentvoll und stolz, was dazu führt, dass sie ihre Beziehung als „toxisch“ beschreiben. Michelle findet, dass Gigi zu unreif ist. Sie stört es extrem, dass er oft feiern geht und möchte, dass er sich zwischen Party und Beziehung entscheidet. Sie hat ihm bereits „Stuttgart-Verbot“ erteilt, was wiederum dazu führt, dass Gigi sich eingeengt fühlt: „Sie will mich am Wochenende einsperren, mit 23.“

Während Gigi sich sicher ist, dass Michelle die Liebe seines Lebens ist und sich bereits eine gemeinsame Zukunft mir ihr vorstellen kann, ist Michelle davon noch nicht überzeugt. Sie befürchtet, dass er immer wieder in seine alten Muster zurückfällt. Für sie muss Gigi sich ändern, bevor sie den nächsten gemeinsamen Schritt gehen will. RTL+ zeigt die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ ab dem 4. Oktober 2022. Schon gelesen? Temptation Island VIP 2022: Diese Promi-Paare sind dabei!