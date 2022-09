Temptation Island VIP 2022: Alle Infos zu Christina Dimitriou & Aleks Petrovic

Christina Dimitriou (30) aus Dortmund und Aleks Petrovic (31) aus Mülheim an der Ruhr haben sich 2020 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Das Paar nimmt nun an der neuen Staffel von „Temptation Island VIP“ teil. KUKKSI verrät alle Details über das Reality-Pärchen.

Zwischen den beiden hat es nach eigener Aussage des Paares sofort gefunkt. Christina: „Unser erstes Treffen war einfach „Bäm“… Wir haben uns auf Anhieb so krass gut verstanden, es hat einfach alles gepasst.“ Da Christina zu diesem Zeitpunkt bereits einer Teilnahme bei „Ex on the Beach“ 2020 zugestimmt hat, ließ Aleks sich heimlich in die Sendung einschleusen und hat Christina überrascht.

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic waren bei einer Paartherapeutin

Seitdem sind die beiden sowohl privat als auch beruflich unzertrennlich und betreiben gemeinsam mehrere Corona-Testzentren. Christina und Aleks sind sehr temperamentvoll und handeln oft emotional. Nach ihrer turbulenten Teilnahme bei „#Couple Challange“ haben sie sich deshalb Hilfe bei einer Paartherapeutin gesucht und arbeiten seitdem intensiv an ihrer Beziehung.

Für Christina ist es nicht die erste Erfahrung bei „Temptation Island“. Bereits 2019 hat sie an der 1. Staffel von teilgenommen – ihre damalige Beziehung hat den Treuetest nicht bestanden. Seitdem hat Christina große Vertrauensprobleme und eine geringe Toleranzgrenze. Sie möchte jetzt bei „Temptation Island VIP“ zeigen, dass ihre Negativerfahrungen keinen Einfluss mehr auf ihre jetzige Beziehung haben und dass sie Aleks vertraut.

Aleks sieht die gemeinsame Teilnahme als Chance, ihre Beziehung auf das nächste Level zu heben. Er möchte Christina beweisen, dass sie ihm bedingungslos vertrauen kann und sie im besten Fall gestärkt aus dieser Erfahrung herausgehen können: „Wir nutzen Temptation Island, um weiter Vertrauen aufzubauen, quasi als nächsten Schritt“. Aleks findet Christinas Loyalität sehr anziehend, er liebt ihren Charakter und ihre Einstellung zum Leben spiegelt seine wider.

Christina kleidet sich gerne aufreizend und empfindet es als Liebesbeweis, wenn ihr Partner eifersüchtig wird: „Ich komme aus Griechenland und wir lieben dieses Freizügige. Man will ja sexy sein, Haut zeigen.“ Aleks hingegen möchte nicht, dass sie sich aufreizend anzieht und glaubt, dass sie damit falsche Signale sendet. Eifersucht zeigt er jedoch nur selten. Eskalationspotenzial bietet für Aleks in jedem Fall Christinas impulsiver Charakter: „Sie könnte mich triggern, wenn sie beim Lagerfeuer zum Beispiel überstürzt auf etwas reagiert und dann asozial wird. Das macht sie ja gerne mit ihrer vorlauten Art. Wenn sie da negativ auffallen würde, das würde gar nicht gehen“. RTL+ zeigt die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ ab dem 4. Oktober 2022. Schon gelesen? Temptation Island VIP 2022: Diese Promi-Paare sind dabei!