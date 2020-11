Temptation Island V.I.P.: Giulia Siegel bricht zusammen!

RTL zeigt am Samstagabend die sechste Folge von “Temptation Island V.I.P.”. Diesmal wird es emotional: Giulia Siegel bricht weinend zusammen! Doch was ist da eigentlich passiert?

Bei “Temptation Island V.I.P.” lief für Giulia Siegel und ihrem Partner Ludwig Heer bisher alles nach Plan – keine der gezeigten Szenen konnten den anderen Partner verletzen. Und auch, wenn er mit anderen Mädels nackt im Bett lag, war das für die Star-DJane bisher kein Problem. Doch nun bröckelt plötzlich ihre Fassade!

Giulia Siegel erleidet emotionalen Zusammenbruch

Bisher nahm das Paar in der Flirtshow alles ziemlich locker. Beim Lagerfeuer mit Moderatorin Angela Finger-Erben bricht Giulia Siegel dann jedoch weinend zusammen. Ein Gespräch mit Stephanie Schmitz bringt Giulia Siegel zum Umdenken. “Durch die Gespräche mit Stephi stelle ich dieses Denken, das ich habe, ‘Ich bin nicht emanzipiert’, in Frage: Das Leben, das ich seit Jahren führe, meine Ehen, meine Partnerschaft”, erklärt sie laut RTL.de.

Star-DJane will ihre Beziehung überdenken

Ist sie doch nicht so tough, wie sie sich immer gezeigt hat? Aufnahmen von ihrem Partnern, wie er über sexuelle Vorlieben spricht, treffen die 45-Jährige hart.”Was ich gesehen habe, ist nicht der Mann an meiner Seite. Das ist nicht 100 Prozent Vertrauen, das ist nicht 100 Prozent Liebe. […] Für mich ist das, was ich gesehen habe, der Anfang vom kompletten Ende”, so Giulia Siegel. Oh je! Das dürfte wohl noch für ziemlich viel Gesprächsstoff bei dem Paar sorgen -das letzte Wort ist da wohl noch nicht gesprochen… Die neue Folge von “Temptation Island V.I.P.” ist bereits bei TVNOW online. RTL zeigt die Sendung am Samstag um 0:10 Uhr. Schon gelesen? Temptation Island V.I.P.: Calvin Kleinen masturbiert vor Kamera!