Na, da muss wohl mal einer ziemlich Druck ablassen? In der neuen Staffel von “Temptation Island V.I.P.” legt Calvin Kleinen selbst Hand an und masturbiert vor laufenden Kameras.

Es waren bisher ereignisreichende Tage bei “Temptation Island V.I.P.”. Nachdem Calvin Kleinen eine Nacht mit gleich vier Girls verbracht hat, setzt er nun noch einen drauf: Er legt selbst Hand an und will sich einen runterholen – und das vor laufenden Kameras!

Achtung, Spoiler!

“Ich werde mir einen schleudern. Dann geht es mir besser und dann haben wir auf jeden Fall ein paar Sorgen weniger. Ich lege mich einfach in mein Bett rein und werde mir einen wichsen. Ist mir scheißegal, man. Das ist doch menschlich”, sagt er in der RTL-Show. Kurze Zeit später legt er tatsächlich Hand an – dabei wird er aber von Sanja Alena erwischt. “Holst du dir gerade einen runter?”, fragt sie. Dannfragt Sanja scherzhaft: “Brauchst du Hilfe? Soll ich Hand anlegen?”

Sanja erwischt Calvin

Kurze Zeit später verlässt Sanja das Zimmer wieder. Bei seiner Solo-Nummer will Calvin Kleinen zum Höhepunkt kommt – doch soweit kommt es nicht. Denn es ertönt der “Temptation Island”-Sound – das bedeutet: Er muss die Videobotschaft von Angela Finger-Erben sehen. “Na, ein Kilo leichter oder hast du abbrechen müssen?”, fragt dann Sanja in der Runde. Calvin antwortet dann einfach nur mit einem “Ja”. Tha, das war wohl nichts – ob er nochmal Hand alegen wird, bleibt abzuwarten. Die neue Folge von “Temptation Island V.I.P.” zeigt RTL am Samstag um 0:20 Uhr. Fans können die Folge bereits schon jetzt bei TVNOW* sehen.

*Affiliate Link