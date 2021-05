Temptation Island-Mike hat sich in Gina verliebt!

Beim knallharten Treue-Test auf „Temptation Island“ sind schon einige Beziehungen gescheitert. Nun geht das nächste Paar getrennt Wege: Mike Brown von seiner Freundin Sabine Baidin getrennt! Der Piercer aus Heilbronn hat sich in eine ganz andere Lady verknallt.

Bei „Temptation Island“ geht es derzeit ziemlich heiß her. Kandidat Yasin brachte seine Freundin Alicia dazu, das Format vorzeitig abzubrechen und bei Fabio und seiner Marlisa kriselt es mächtig. Ein Beziehungsdrama gibt es auch bei Mike: Er hat sich von Sabine getrennt!

Zwischen Mike und Sabine lief eigentlich zum Start alles stabil bei „Temperation Island“. Doch als Verführerin Gina kam, änderte sich das plötzlich alles: Der 28-Jährige entwickelte Gefühle für die Beauty! Als er die 23-Jährige in der Villa kennenlernte, war ihm deutlich anzusehen, dass ihm die Zeit nicht einfach viel. Mit seinen Gefühlen war er überfordert und war komplett hin- und hergerissen.

Mike gesteht Gina seine Gefühle

Ihm wurde klar, dass er mit Sabine keine Chance mehr hat. „Mich in so einer Ausnahmesituation zu sehen, war nicht ganz einfach für mich“, erzählt Mike gegenüber Promiflash. Und dann gesteht er: „Ich habe erkannt, dass ich mit Sabine nicht hätte glücklich werden können“, so der 28-Jährige. Ein Liebes-Comeback schließt er komplett aus: „Ich wusste, dass es für uns kein Zurück mehr gibt – und nicht nur wegen meiner Taten, sondern auch wegen meiner Gefühle.“

Mike hat sich in Gina verguckt. Und die wollte von ihm in der Kuppelshow nun eine klare Antwort. „Sag mir einfach, was du fühlst, damit ich damit umgehen kann. Das bist du mir schuldig“, sagte Gina zu ihm. Und dann lässt er die Bombe platzen: „Ich habe für dich Gefühle bekommen, ja.“ Eigentlich wollte er mit Sabine das Format verlassen – aber nun hat eine andere Lady sein Herz erobert. „Ich habe gekämpft, dass so was nicht passiert, aber es ist passiert und ich verstehe das nicht. […] Dass eine Frau kommt und mein Herz klaut – von jemand anderem“, gesteht Mike. Die Staffel von „Temptation Island“ zeigt derzeit TVNOW. Schon gelesen? Temptation Island 2021: Diese Singles wollen die Paare verführen!