Temptation Island 2023: Auch dieses Paar hat sich getrennt!

Die diesjährige Staffel von „Temptation Island“ hat es in sich! Nico Legat sorgte mit einem krassen Fremdgeh-Skandal für Schlagzeilen – danach zerbrach seine Beziehung mit Sarah Liebich. Und auch ein weiteres Paar hat sich nach der Show getrennt.

Das Liebesexperiment bringt Paare an ihre Grenzen! Die Staffel von „Temptation Island“ ist in diesem Jahr beinahe vorbei – die letzten Lagerfeuer standen an, nun kommt nur noch das Wiedersehen. Nur zwei Paare von vier sind zusammengeblieben. Denn neben Nico Legat und Sarah Liebich ging nach der Show eine weitere Beziehung in die Brüche.

Tatum Sara und Louis Streich haben sich getrennt

Wie jetzt bekannt wurde, haben sich Tatum Sara und Louis Streich getrennt. Ihre Beziehung hat nach der Show nicht standgehalten. Eine fehlende Kommunikation sei einer der Hauptgründe für das Liebes-Aus gewesen. Aber auch das, was in der Show passiert ist, brachte die Beziehung zum Scheitern. Doch der 27-Jährige will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. „Ich lasse auf jeden Fall nicht locker, ich würde nicht kampflos aufgeben. Klar liebe ich sie noch, das wird sich auch nicht ändern“, erklärt Louis.

Eigentlich haben die beiden „Temptation Island“ als Paar verlassen – dass ihre Beziehung nach der Show gescheitert ist, stellte sich erst beim großen Wiedersehen mit Lola Weippert raus. Ob die beiden als Paar noch eine Chance haben? Das wird sich zeigen – so schnell will Louis den Kampf jedenfalls nicht aufgeben. Die Folgen von „Temptation Island“ sind bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Nico Legat gibt zu: Trennung bei Temptation Island war geplant!