Temptation Island 2022: Das sind die Paare!

Treue Seelen oder ungenierte Partylöwen? Ab 5. April 2022 zeigt RTL+ immer dienstags die vierte Staffel „Temptation Island – Versuchung im Paradies“, erneut moderiert von Lola Weippert. Vier Paare, in deren Beziehungen es aus unterschiedlichen Gründen kriselt, wollen in insgesamt 12 Folgen ihre Liebe testen. Im Anschluss gibt es noch eine 13. Wiedersehensfolge.

Die vier risikobereiten Paare sehen dem Beziehungsexperiment „Temptation Island“ locker entgegen und sind überzeugt, dass ihre aktuelle Beziehung bzw. Ehe nicht darunter leiden wird. Doch direkt zum Start warten Überraschungen auf die Paare, mit denen sie nicht gerechnet haben. Die vergebenen Frauen sehen die Verführerinnen, bevor ihre Partner sie sehen können – und dürfen den ihrer Meinung nach stärksten Konkurrentinnen direkt eine Ansage machen. Die vergebenen Männer hingegen gehen ‚leer‘ aus – sie dürfen ihre Konkurrenten nicht sehen, denn die Verführer warten direkt in der Villa auf die vergebenen Frauen.

Das sind die Paare bei „Temptation Island“

Elli & Credo – das Escort-Girl und der Katholik

Elli (25) und Credo (25) kommen beide ursprünglich aus Dresden und lernten sich dort 2020 auf einer Party kennen. Obwohl Elli schon zu Beginn der Beziehung für Credo ihren Wohnort München verließ, wohnen die beiden noch nicht zusammen. Sie nehmen am Beziehungstest „Temptation Island“ teil, weil Credo sich sicher sein will, dass Elli nicht zurück in ihr Leben als Escort-Girl möchte, und ihre Treue testen will. Elli möchte ihrem Freund beweisen, dass sie dies nicht braucht. Gleichzeitig will sie aber auch sehen, wie er sich ohne sie beim Feiern verhält.

Credo war sich über die Teilnahme bei der Show zuerst nicht sicher, weil er Sorge hat, dass sich daraufhin für das Paar einiges in der Zukunft ändern könnte. Da er auch gerne mal beim Feiern übertreibt und zu viel Alkohol trinkt, hat er auch Angst, sich zu blamieren. Für Elli wäre es schon zu viel, wenn Credo mit einer Frau zu viel Zeit verbringen und mit ihr innig würde. Sollte ihrem Freund eine Verführerin zu sehr gefallen, würde sie eventuell mit kleinen Gegenaktionen sticheln.

Elli liebt an ihrem Credo seine liebevolle Art und dass er so spontan und unternehmungslustig ist, kann es aber nicht leiden, dass er zu lange schläft und ihr Dinge verbietet. Er findet zwar, dass sie sich perfekt ergänzen, kann aber nicht nachvollziehen, wie sie in der Escort-Branche arbeiten konnte und hat da so seine Bedenken: „Was ist, wenn es wieder passiert, was ist, wenn es heimlich passiert und es einen Rückschlag gibt?“

Gloria & Nikola (Niko) – die Verheirateten

Gloria (28) und Nikola bzw. Niko (25) sind seit August 2019 ein Paar. Die beiden lernten sich in Kroatien kennen, wo Niko, der ursprünglich aus Serbien kommt, arbeitete. Gloria bot ihm an, ihn bei seiner Modelkarriere in Deutschland zu unterstützen und lud ihn zu sich ein. Nach einer kurzen Trennung verliebte Niko sich. Wegen seiner Aufenthaltsgenehmigung musste alles schnell gehen und so heirateten die zwei bereits nach einem Jahr im Sommer 2020.

Obwohl sie sich ewige Treue geschworen haben, sind Gloria und Niko keine unbeschriebenen Blätter und vertrauen sich nicht. Das Beziehungsexperiment „Temptation Island“ soll Klarheit bringen und zeigen, ob sie einander treu bleiben können. Niko wirft seiner Frau häufig heftige Dinge an den Kopf: „Ich bin nur mit dir zusammen, weil ich keine andere Möglichkeit habe.“

Das bezieht sich darauf, dass Gloria befürchtet, dass Niko nur mit ihr zusammen ist, weil er durch sie und die Heirat seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. So hat Gloria große Angst und hofft sehr, dass er es zwei Wochen lang aushalten kann, nicht fremdzugehen.

Dennoch weiß Gloria, dass Niko sie sehr liebt. Niko hat noch nie so viel für eine Frau empfunden wie für Gloria und möchte ihr beweisen, dass er sich geändert hat und sie ihm vertrauen kann. Doch auch er hat Bedenken, denn er weiß: Gloria hat bis jetzt jeden ihrer Ex-Partner betrogen – aus Rache. Dafür will er ihr keinen Grund liefern.

Jessi & Abdu – die Misstrauische & der Rapper ohne Hemmungen

Jessi (21) und Abdu (22) sind seit Oktober 2019 ein Paar, kennen sich aber schon seit der Grundschule. Im Jugendalter hat Jessi Abdu einen Korb gegeben, aber später fanden die beiden über gemeinsame Freunde wieder zusammen und kamen sich näher. Direkt zu Beginn der Beziehung zogen sie in eine gemeinsame Wohnung und haben auch für die gemeinsame Zukunft viele Pläne.

Da Abdu aber seitdem Jessis Treue mehrere Male missbraucht hat, möchte sie nun wissen, ob er dem ultimativen Treuetest bei „Temptation Island“ standhalten kann. In der Vergangenheit hat er sie nach einem Streit schon öfter angelogen oder mit Single-Frauen geschrieben, was Abdu sehr bereut. Jessi schaut deshalb auch gerne mal in sein Handy. Trotzdem ist Abdu eifersüchtiger als seine Freundin, obwohl er weiß, dass er ihr vertrauen kann. Beide sind sich nicht sicher, ob sie das Experiment bestehen: „Entweder wir kommen stärker denn je wieder raus oder wir sind wieder Singles.“

Jessi liebt Abdus Humor: „Er kann mich immer zum Lachen bringen, egal wie schlecht es mir geht.“ Doch hat er manchmal sein Partyverhalten nicht ganz unter Kontrolle und verliert dann schnell seine Hemmungen und alle Grenzen. Meistens merkt er erst im Nachhinein, welche Dummheiten er gemacht hat. Abdu liebt, dass Jessi immer offen und direkt ist, könnte aber auf unnötige Streitigkeiten verzichten, wie zum Beispiel darüber, wer den Müll rausbringt.

Michelle & Marc-Robin – Das On-Off-Pärchen

Michelle (23) und Marc-Robin (26) haben sich über Instagram kennengelernt und sind seit sieben Jahren ein Paar. Allerdings waren die beiden auch schon dreimal getrennt. Grund dafür war meistens nur die Sturheit beider, weil sie sich wegen Kleinigkeiten gestritten haben. Marc-Robin kam aber immer zu Michelle zurück. Sie will, dass die beiden am Beziehungstest „Temptation Island“ teilnehmen, da sie nicht sicher weiß, ob er der Versuchung vor Ort widerstehen kann.

Michelle hat einige Unsicherheiten in der Beziehung und kann ihren Freund nicht einschätzen, wenn er feiert: „Ich weiß halt auch nicht, wie er ist, wenn er betrunken ist.“ Sie selbst trinkt keinen Alkohol. Marc-Robin macht nur ihr zuliebe mit, hat aber Lust auf die Erfahrung. Seine größte Angst ist, dass Michelle für einen anderen Gefühle entwickeln könnte. Marc-Robin hatte, als sie zwischenzeitlich getrennt waren, wieder Kontakt zur Ex-Freundin, was Michelle überhaupt nicht gefallen hat. So schaut sie gelegentlich in sein Handy und findet dabei schon mal Nachrichten, die ihr Misstrauen verstärken.

Marc-Robin liebt Michelles Wesen und ihren Charakter, ihr Lachen und ihren Humor. Auch ihre Ehrlichkeit schätzt er besonders, kann es aber nicht vertragen, wenn sie stur und zickig ist. Michelle liebt an ihrem Freund sein Durchhaltevermögen sowie sein Verantwortungsbewusstsein, kritisiert aber, „dass er immer so schnell an die Decke geht“.

