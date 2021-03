Temptation Island 2021: Diese Singles wollen die Paare verführen!

Ihr Job ist es, zu verführen: 24 heiße Single-Ladys und -Boys setzen in der 3. Staffel von “Temptation Island” alles daran, vier Paare, die ihre Liebe zueinander testen wollen, in Versuchung zu führen.

Unter den Verführer*innen dabei ist unter anderem Patrick, der über sich sagt, er sei cool, weil er aus einer Serviette gekonnt eine Rose machen kann, die schöner aussieht als die in der Duplo-Werbung. Eric trifft unter den Paaren auf eine “alte Bekannte”: Er hatte bereits eine kurze Beziehung zu der vergebenen Marlisa und ist somit ihre schärfste Versuchung – entflammt die alte Liebe erneut?

Single Nina König bringt ihre Fans nicht nur als Schlagersängerin in Stimmung, sondern auch als Camgirl. Wie reagieren die anderen, wenn sie Ninas “Zweitjob” herausfinden? Eugen und Dennis kennen sich schon länger und sind miteinander befreundet und wollen sich die Bälle zuspielen. Und die blonde Sexbombe Luisa hat bereits im “Paradise Hotel” den Männern gekonnt den Kopf verdreht – wird sie auch auf Temptation Island erfolgreich sein?

Das sind die Verführer*innen

Andre – der strippende Löwe

Alter: 33

Wohnort: Augsburg

Instagram: @andre_schimmel_official

Darum ist er dabei: “Ich bin ein Löwe, ich möchte jagen!” André ist auf Temptation Island dabei, “weil ich mich selbst als Womanizer betiteln würde und es mit mir nie langweilig wird.”

Flirtmethode: “Ich bin ein Entertainer und reiße alle mit. Humor ist meine Waffe”.

TV-Erfahrung: “Love Island”, “Newtopia”, “Das Supertalent”, “DSDS”, “Die Bachelorette” (Schweiz)

Anthony – der selbsternannte CEO of Happiness

Alter: 23

Wohnort: Frankfurt

Instagram: @focusedanthony

Darum ist er dabei: Anthony ist auf Temptation Island dabei, weil seine Freunde finden, dass es die perfekte Sendung für ihn ist. “Ich will den Männern die Augen öffnen, falls sich eine Frau verführen lässt”.

Flirtmethode: Humor – Anthony punktet mit seiner sympathischen Art und kann intensive Gespräche führen.

TV-Erfahrung: “Workout” (3. Staffel), “Showdown – Die Wüstenchallenge”

Charleen – die gefährliche Versuchung

Alter: 29

Wohnort: Etzbach

Instagram: @charleenxoxo

Darum ist sie dabei: Charleen ist auf Temptation Island dabei, weil sie die Herausforderung als Verführerin machen möchte: “Wie ein Raubtier beobachte ich, lerne die Schwächen kennen und greife dann an.”

Flirtmethode: “Egal wo ich bin, ich falle immer auf”

TV- Erfahrung: “Get the fuck out of my house”

Chris – der Strahlemann

Alter: 32

Wohnort: Berlin

Instagram: @iconchris_

Darum ist er dabei: Chris ist auf Temptation Island dabei, “weil ich lange in einer Beziehung war und jetzt durchstarten möchte.”

Flirtmethode: “Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon viele Körbe bekommen habe, so bin ich für alles offen was mich erwartet.

TV-Erfahrung: “Workout”, “Schicksale”

Dennis – der Barkeeper aus’m Ruhrpott

Alter: 29

Wohnort: Essen

Instagram: @den_williams_

Darum ist er dabei: Dennis ist auf Temptation Island dabei, “weil ich immer Lust auf ein neues Abenteuer habe.”

Flirtmethode: “Durch meinen Job in der Gastronomie ist flirten mir nicht fremd. Augenkontakt, ein lockerer Spruch, die Frauen zum Lachen bringen und von dem Punkt an muss man schauen wohin sich das entwickelt.”

Eric – das gut riechende Model

Alter: 26

Wohnort: Bensheim

Instagram: @lazareric

Darum ist er dabei: Eric ist auf Temptation Island dabei, weil seine Freunde es ihm empfohlen und er sich selbst in der Show sieht. “Ich date oft Frauen und es gefällt mir, Frauen kennenzulernen!”

Flirtmethode: “Ich gehe offensiv auf die Frau zu und suche ein Gespräch.”

Eugen – der Sportler mit Charisma

Alter: 28

Wohnort: Essen

Instagram: @eugen1pz

Darum ist er dabei: Eugen ist wieder auf Temptation Island dabei, weil er die Beziehungen der vergebenen Frauen auf die Probe stellen will: “Bei mir fühlen die Frauen sich sehr schnell vertraut und geborgen.”

Flirtmethode: “Ich improvisiere. Ich beobachte und höre zu und im richtigen Moment hole ich mir meins.”

TV-Erfahrung: “Temptation Island” (Staffel 2)

Gina – die erotische Partymaus

Alter: 23

Wohnort: Duisburg

Instagram: @donnaginaalicia

Darum ist sie dabei: Gina ist auf Temptation Island dabei, weil sie den Männern mit ihrer natürlichen und einzigartigen Art den Männern gefällt: “Ich suche neue Erfahrungen und möchte neue Abenteuer erleben.”

Flirtmethode: “Normalerweise lasse ich mich immer ansprechen! Ein sexy Blick reicht meistens schon, ich will nicht zu aufdringlich sein, warte den schwachen Moment bei Typen ab und greife dann an.”

TV-Erfahrung: “First Dates”

Julia – das exotische Musikvideoclip-Model

Alter: 29

Wohnort: Hamburg

Instagram: @julia_natalie_

Darum ist sie dabei: Julia ist auf Temptation Island dabei, “weil ich durch mein Aussehen meistens die falschen Männer anziehe, die nur auf Sex aus sind oder bereits vergeben. Ich frage mich, ob es noch treue Männer gibt!”

Flirtmethode: Sie verlässt sich darauf, dass sie Männer automatisch anzieht. “Das funktioniert im wahren Leben immer! Optisch bin ich ein ‚tätowiertes Püppchen‘ und damit ein Blickfang.”

TV-Erfahrung: “Shopping Queen”, “Köln 50667”, “Berlin – Tag und Nacht”, “Auf Streife” “Die Wache Hamburg”

Julius – der aufgeschlossene Sunnyboy

Alter: 21

Wohnort: München

Instagram: @julius_08983

Darum ist er dabei: Julius ist auf Temptation Island dabei, weil er seinen Charme auf die Probe stellen und sich selbst challengen will: “Die eine oder andere Frau wird durch meine lustige und offene Art ihren Freund bestimmt vergessen.”

Flirtmethode: “Ich biete meine Schulter zum Ausheulen an und werde mich nicht zurückhalten, auch nicht nach einem Korb.”

Krissi – die aufmerksamkeitsliebende Studentin

Alter: 21

Wohnort: Regensburg

Instagram: @krissiput

Darum ist sie dabei: Krissi ist auf Temptation Island dabei, “weil ich Männer gut um den Finger wickeln kann. Ich bin Skorpion. Ich brauch eine Challenge, liebe das ‘Verbotene’ und den Nervenkitzel dabei.”

Flirtmethode: “Ich kann den vergebenen Männern geben, was ihre Freundin ihnen nicht geben kann. Männer sind sehr leicht zu lesen!”

Luisa – die blonde Sexbombe

Alter: 19

Wohnort: Bamberg

Instagram: @luisakrpp

Darum ist sie dabei: Luisa ist auf Temptation Island dabei, “weil ich weiß, dass ich die perfekte Versuchung und Verführerin bin. “ich flirtete und finde es mega interessant, meine Reize an vergebenen Männern zu testen.”

Flirtmethode: “Ich gebe niemals auf. Wenn ich etwas will, kriege ich das auch.”

TV-Erfahrung: “Paradise Hotel” (Staffel 2)

Luzi – die polygame Akrobatin

Alter: 22

Wohnort: Dresden

Instagram: @ab.geht.die.luzi

Darum ist sie dabei: Luzi ist auf Temptation Island dabei, “weil ich die Leute zum Nachdenken motivieren möchte: Muss Treue und Liebe unbedingt Hand in Hand gehen?”

Flirtmethode: “Ich wecke das Interesse der Männer mit tiefgründigen Gesprächen – und ziehe sie dann in meinen Bann.”

Mahmoud – der Bachelor & Charmeur

Alter: 31

Wohnort: Wuppertal

Instagram: @hamude_d_artagnan

Darum ist er dabei: Mahmoud ist auf Temptation Island dabei, “weil es für mich ein Härtetest wird, im TV eine vergebene Frau zu verführen.”

Flirtmethode: “Hinter meiner muskulösen Fassade verbirgt sich ein einfühlsamer und romantischer Mensch, der die Zweisamkeit mit einer tollen Frau zu genießen weiß.”

Marie – die schöne Optimistin

Alter: 20

Wohnort: Tübingen

Instagram: @mariezils1501

Darum ist sie dabei: Marie ist auf Temptation Island dabei, “weil ich selbst betrogen wurde und am Boden zerstört war und jetzt wieder mein Glück finden und Spaß haben will.” Außerdem will sie zeigen, wie naiv viele Frauen sind.

Flirtmethode: “Freundschaftliches Anschleichen” – Ich brauche keine Taktik, ich will einfach durch meine positive und offene Art auffallen.”

Momo – das wortgewandte Muskelpaket

Alter: 29

Wohnort: Göttingen

Instagram: @momooo_leee

Darum ist er dabei: Momo ist auf Temptation Island dabei, weil er bereit ist für ein neues Abenteuer: “Als Single will ich diese Erfahrung sammeln.”

Flirtmethode: “Ich wickle Frauen mit meiner humorvollen und lockeren Art um den Finger. Ich handel immer aus dem Bauch heraus.”

Nina König – die singende Rampensau

Alter: 22

Wohnort: Rügen

Instagram: @ninakoenig_official

Darum ist sie dabei: Nina ist auf Temptation Island dabei, weil sie genau weiß, worauf es bei vergebenen Männern ankommt. “Ich wurde selbst über vier Jahre verarscht und will jetzt den Spieß umdrehen.”

Flirtmethode: “Niemand kann meinen blauen Augen widerstehen.”

TV-Erfahrung: “Ruhrpottwache”

Nora – die sprachenbegabte Perserin

Alter: 24

Wohnort: Köln

Instagram: @likelyicy

Darum ist sie dabei: Nora ist auf Temptation Island dabei, “weil ich neue Erfahrungen machen und schauen möchte, wie weit die Männer wirklich gehen.”

Flirtmethode: Augenkontakt. “Die Augen sind die Schlüssel zur Seele, daher setze ich auf Augenkontakt. Und ich würde versuchen, einen Mann mit spannenden Themen zu fangen.”

Pablo – das selbstbewusste Model

Alter: 22

Wohnort: München

Instagram: @pablo_matthi

Darum ist er dabei: Pablo ist auf Temptation Island dabei, weil er seine Komfortzone verlassen und etwas Neues ausprobieren möchte: “Ich will eine attraktive Frau kennenlernen und finde die Sendung dafür sehr interessant!”

Flirtmethode: innige Blicke und viele Komplimente

Patrick – Mister Nice Guy

Alter: 29

Wohnort: Rottweil

Instagram: @patrick_Detta

Darum ist er dabei: Patrick ist auf Temptation Island mit dem Ziel dabei, jemanden zu verführen: “Wenn es jemand gibt, der das hinbekommt, dann bin ich das!” Er hat keine Hemmungen, sich an vergebene Frauen ranzumachen.

Flirtmethode: Durch seine charmante, sympathische und nette Art in Kombi mit seinem Äußeren kommt er gut bei Frauen an und benötigt nicht viel, um die Frauen rumzukriegen.

Rahel – die verführerische Psychologiestudentin

Alter: 24

Wohnort: Köln

Instagram: @mschaefchen

Darum ist er dabei: Rahel ist auf Temptation Island dabei, weil sie neue Erfahrungen sammeln will: “Ich will den vergebenen Männern die Köpfe verdrehen!”

Flirtmethode: Normalerweise Gentlemen First. “Ich erwarte, dass die Männer mich zuerst ansprechen. Auf Temptation Island drehe ich den Spieß um & locke die vergebenen Männer aus ihrer vermeintlichen Traumwelt!”

Sabrina – die Verführerin mit Herz

Alter: 30

Wohnort: Mödling (Österreich)

Insta: @pinkheart_sabrina

Darum ist sie dabei: Sabrina ist auf Temptation Island dabei, “weil ich gerne mit dem Feuer spiele und auch privat gerne Temptation Island schaue.”

Flirtmethode: ” Ich hol mir gerne das, was ich will und lasse nichts anbrennen. Ich spreche Männer offensiv an und wartet nie darauf, dass der Mann den ersten Schritt macht.”

TV-Erfahrung: “taff”, “K11”, “Abenteuer Leben”

Shirin – die sexy Ergotherapeutin

Alter: 21

Wohnort: Dresden

Instagram: @shirinoffiziell_

Darum ist sie dabei: Shirin ist auf Temptation Island dabei, “weil es mich reizt, eine gewisse Zeit ohne Handy auskommen zu müssen. Ich will neue Leute kennenlernen und finde es nur fair, den Frauen der vergebenen Männer zu zeigen, wie ihre Männer drauf sind.”

Flirtmethode: Männer finden sie “einfach süß, weil ich etwas tollpatschig bin.”

TV-Erfahrung: “Take Me Out”

Tim – der schlagfertige Jungspund

Alter: 22

Wohnort: Miltenberg

Instagram: @timbshf

Darum ist er dabei: Tim ist auf Temptation Island dabei, weil er sich gut vorstellen kann, in die Rolle des Verführers zu schlüpfen. “Ich bin der ideale Kandidat für die Sendung, da ich kein Blatt vor den Mund nehme und unterhaltsam bin.”

Flirtmethode: “Mit meinem Blick kann ich sicher viele Frauen catchen. Ich lasse nicht locker und will mit meinem Humor bei den Frauen punkten.”

“Temptation Island” zeigt TVNOW ab dem 25. März 2021.