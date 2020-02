Temptation Island 2020: Diese Mädels wollen Beziehungen zerstören!

Fleischgewordener Männertraum, Country-Girl oder exotische Studentin: Bei diesen Ladys ist Zickenkrieg vorprogrammiert. Denn sie lassen sich beim heißen Flirt bei „Temptation Island“ nicht davon abschrecken, dass der Mann in einer Beziehung steckt. Im Gegenteil: Oft ist genau das für die Single-Ladys der Ansporn, erst recht zu flirten.

Und wie eifersüchtig sind die Partnerinnen, wenn sie vom (vermeintlichen) Seitensprung ihres geliebten Freundes erfahren? Diese 12 Ladys sind die Verführerinnen auf „Temptation Island“ -werden die Männer standhaft bleiben oder ihnen reihenweise zu Füßen liegen?

Das sind die Mädels bei „Temptation Island“

Coco (18) aus Berlin

Instagram: @dierichtige.coco

Coco ist mit ihren 18 Jahren das Küken unter den Single-Ladys. Für ihr junges Alter hat es die quirlige Kosmetikerin faustdick hinter den Ohren. In ihrer Freizeit lässt sie es ordentlich krachen, das Wochenende ist für Coco fast immer Partytime. Dabei bringt die junge Berlinerin ihre Reize voll zum Einsatz und macht beim Flirten auch vor vergebenen Jungs nicht Halt. Ihren Traumboy hat sie sich natürlich auch schon ausgemalt: Er muss dunkle Haare haben, muskulös und selbstbewusst sein – ein „richtiger“ Mann eben.

Dahnya (27) aus Bremen

Instagram: @_dahnya_pauly_

Eigentlich ist Dahnya ein echter Beziehungsmensch: Sie hatte bis jetzt drei feste Freunde, ihre längste Beziehung hielt volle fünf Jahre. Seit einiger Zeit ist die charmante Blondine nun Single und möchte auf der „Insel der Versuchung“ den Freund einer anderen für sich begeistern. Ihre Taktik ist klar: Dahnya geht offen auf Männer zu, setzt dabei aber immer auf ihre süße Art, um die Männer von sich zu überzeugen. Allerdings kann die Außendienstmitarbeiterin auch richtig sexy sein: Seit 20 Jahren macht sie Bauchtanz und könnte auch damit die vergebenen Männer um den Finger wickeln …

Danijela (19) aus Schondorf

Instagram: @danido_official

Danijela weiß ganz genau, was sie will: Sie steht auf große Südländer und schreckt auch vor Männern, die sich in einer Beziehung befinden, nicht zurück: Eine Affäre mit einem vergebenen Mann hatte sie schon – und sie ist bereit, diese Erfahrung auf „Temptation Island“ zu wiederholen. Die Powerfrau hat acht Jahre lang Taekwondo gemacht und liebt es, wenn die Männerwelt nach ihrer Pfeife tanzt. Ihre knapp 11.000 Abonnenten bei Instagram verwöhnt sie regelmäßig mit verführerischen Selfies. Ob die vergebenen Männer auf der „Insel der Versuchung“ ihren Reizen widerstehen können?

Jacky (29), pendelt zwischen Köln, Hamburg und Dubai

Instagram: @jacqueline.siemsen

Mit Jacky zieht eine echte Expertin in Sachen Verführung in die Männer-Villa. Die Tänzerin könnte sich gut vorstellen, ihre Poledance-Fähigkeiten auszupacken, um bei den vergebenen Kerlen für wilde Phantasien zu sorgen und sie um den kleinen Finger zu wickeln. Die letzte Beziehung der tüchtigen Geschäftsfrau ging in die Brüche, weil sie von ihrem damaligen Freund betrogen wurde. Genau das ist der Grund, warum sie auf „Temptation Island“ den Spieß umdrehen und einen der vergebenen Männer ausspannen möchte. Jacky pendelt momentan zwischen drei Städten: Sie hat eine Eventagentur in Köln und Hamburg und betreibt einen Onlineshop in Dubai.

Kim (22) aus Köln

Instagram: @bacardi.feeling

Kim ist ein echter Wildfang! Sie arbeitet als Hostess auf Messen und Events und möchte auf der „Insel der Versuchung“ mit viel Charme überzeugen. Wenn der Richtige dabei ist, würde sie sich auch gerne auf eine feste Beziehung einlassen, auch wenn der Auserwählte jetzt noch vergeben ist. Von „Temptation Island“ erwartet Kim viel Spaß und heiße Partys. Ihre Flirt-Taktik: „Erstmal beobachten und dann angreifen.“ Ganz nebenbei will sie bei den vergebenen Männern mit zwei ihrer größten Leidenschaften punkten: Sie liebt es, leckere Cocktails zu mixen und sagt, dass sie sehr gut tanzen kann.

Kübra (29) aus Köln

Instagram: @_kbelen_

Die lustige Naturschönheit Kübra reist gemeinsam mit ihrem Bruder Fatih auf die „Insel der Versuchung“. Während Fatih in der Frauen-Villa die vergebenen Damen von sich überzeugen will, gibt Kübra parallel dazu in der Männer-Villa Gas. Die Lehrerin hat ganz konkrete Fragen, die sie durch ihre Teilnahme bei „Temptation Island“ klären will: Sie will unter anderem herausfinden, was eigentlich wahre Liebe ist, ob man in der heutigen Zeit noch treu sein kann und wie verführerisch sie selbst ist. Dafür ist die Männer-Villa definitiv der geeignete Ort …

Melissa (21) aus Friedrichshafen

Instagram: @melicumbuco

Sie ist blond, schön und hat brasilianisches Temperament. Wem Gisele Bündchen gefällt, der wird auch von der 21-jährigen Halb-Brasilianerin Melissa nicht genug bekommen. Die hübsche Blondine, die u. a. Spagat-Turnen zu ihren Hobbys zählt, genießt derzeit ihr Single-Dasein in vollen Zügen, ist aber auch offen für eine neue Beziehung. Melissa hat keine Scheu davor, vergebene Männer von sich zu überzeugen, da sie genau weiß, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Sie hat noch nie eine Abfuhr erhalten und ist bereit, die Männer in Versuchung zu führen. Auf „Temptation Island“ hat sie sich so vor allem eins vorgenommen: Sie möchte flirten, was das Zeug hält …

Monika (26) aus Oldenburg

Instagram: @lolapokora

Die exotische Studentin ist Halb-Vietnamesin, Halb-Slowakin und hat einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Wenn ihr ein Mann gefällt, dann schnappt sie sich ihn. Der aufgedrehten Rebellin fällt es schwer, sich an Regeln zu halten. In der Vergangenheit wurde die selbstbewusste Single-Lady schon häufiger hintergangen und betrogen. Daher ist sie der Meinung, dass die Beziehungen der Männer auf „Temptation Island“ ohnehin zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie sich von ihr verführen lassen. Monika möchte den vergebenen Frauen die Augen öffnen. Ihrer Meinung nach könne man einen „Betrüger“ schon anhand seiner Gestik und Mimik erkennen. Ob die Männer wirklich so treu sind, wie sie immer behaupten? Sie ist sich sicher, dass sie das „Flirtspiel“ gewinnen wird …

Natascha (25) aus Oldenburg

Instagram: @natascha.ellen

Die Verkäuferin möchte die Männer auf der „Insel der Versuchung“ mit ihrer mysteriösen Art um den Verstand bringen. Aber auch ihre Erfahrung als Verführerin eines vergebenen Mannes kann sie einsetzen: Ihr zweiter Partner war verheiratet, während sie mit ihm zusammen war. Die Oldenburgerin ist zwar gerne Single, wünscht sich in manchen Momenten aber doch einen Freund. Ob auf „Temptation Island“ der Richtige für sie dabei ist? Die anderen Single-Ladys sollten sich vor Natascha in Acht nehmen: Sollte ihr jemand in die Quere kommen, kann sie schon mal zur Zicke werden und wird in jedem Fall ihr Revier markieren.

Roxy (26) aus Ansbach

Instagram: @_roxytv_

Roxy ist eine richtige Powerfrau mit drei großen Leidenschaften: an Autos schrauben, ordentlich Party machen und ganz viel Fitness. Dabei hat es die brünette Single-Lady auch schon weit gebracht: Sie ist aktuell die 5. Süddeutsche Meisterin in der Bikiniklasse. Ohnehin ist sie eigentlich schon ein kleiner Star. Seit einiger Zeit betreibt sie ihren Streaming-Kanal „Roxy TV“ – mit über 21.000 Abonnenten bei Instagram. Auf „Temptation Island“ schlüpft Roxy gern in die Rolle der Verführerin, weil sie der Meinung ist, dass jeder herausfinden sollte, ob der eigene Partner wirklich treu ist. Und das wird Roxy auf der „Insel der Versuchung“ gewissenhaft testen …

Sabrina (26) aus Lanze

Instagram: @sabrinaminaaa

Die verführerische Sabrina ist ein richtiges Country-Girl. Sie liebt Tiere, hat ein eigenes Pferd, rettet Hunde aus Tötungsstationen, um sie an neue Besitzer zu vermitteln. Und sie kann auch gut feiern: Am allerliebsten lässt sie das Partygirl bei Scheunenfeten raus. Flirten gehört dabei für Sabrina auf jeden Fall dazu. Mit ihrer Teilnahme bei „Temptation Island“ erfüllt sie sich übrigens einen großen Traum. Sie wollte schon lange Treuetesterin werden, da sie häufig merkt, dass Männer sie mit ihren Blicken regelrecht ausziehen. Diesen Job kann sie auf der „Insel der Verführung“ bestens in die Tat umsetzen.

Sarah (25) aus Kassel

Instagram: @sarah_milka

Sarah ist der fleischgewordene Männertraum. Sie liebt Motorsport, steht als Grid Girl an der Rennstrecke und ist immer für Sport und Action zu haben: Ob Surfen oder Fitness – mit Sarah wird es nicht langweilig. Ihre knapp 31.000 Instagram-Abonnenten lässt sie an ihrem abwechslungsreichen Lifestyle teilhaben – und geizt dabei nicht mit ihren Reizen. Mit ihrer Optik möchte sie auch auf der „Insel der Versuchung“ bei den Männern punkten. Bisher hat es immer gut funktioniert, einen Korb hat die Stylistin noch niemals bekommen.

Die neuen Folgen von „Temptation Island“ laufen ab 18. Februar 2020 bei TVNOW und ab 3. März 2020 um 23.00 Uhr bei RTL.