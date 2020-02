Temptation Island 2020: Diese Jungs wollen Ladys verführen!

Frauenversteher, Dating-Coach oder purer Romantiker: „Enjoy it!“ ist das Motto der 12 Single-Männer auf „Temptation Island“. Auf der „Insel der Versuchung“ packen die Jungs all ihre Flirtfähigkeiten aus, um die vier vergebenen Frauen bei heißen Pool-Partys, intimen Dates und verlockenden Abenteuern zu verführen. Doch: Wie flirt-resistent sind die Ladys?

Schließlich sind sie vergeben und die Partner erfahren per Video am Lagerfeuer garantiert von jedem einzelnen Seitensprung. Können die Frauen den charmanten Flirtversuchen der Single-Männer widerstehen oder werden sie ihre Beziehung aufs Spiel setzen?

Diese Jungs sind bei „Temptation Island“ dabei

Bastian (26) aus Recklinghausen

Instagram: @bastian_leee

Für Bastian sind Berührungsängste ein Fremdwort, denn neben seinem Studium arbeitet der Maschinenbaustudent als Stripper. So hat der Single keine Probleme damit, auf Frauen zuzugehen. Der Beziehungsstatus der Damen ist dabei zweitranging – Bastian hatte auch schon Techtelmechtel mit vergebenen Frauen. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige! Zwar wusste Bastian im Vorfeld nichts über deren Beziehungen, hatte hinterher aber auch keinerlei moralische Bedenken. Und auch auf der „Insel der Versuchung“ will Bastian nichts anbrennen lassen und Vollgas geben. Dabei möchte er mit Hartnäckigkeit, seinem Aussehen und seiner guten Ausdrucksfähigkeit bei den vergebenen Frauen punkten.

David (28) aus Köln

Instagram: @david_exagera_3x

David ist schon seit fast neun Jahren Single und hätte gerne eine neue Beziehung. Sein größter Traum ist ein Haus mit Pool, in dem er mit seiner zukünftigen Frau, Kindern und Haustieren leben kann. Auch wenn all das erst mal nach Softie klingt und David auf den ersten Blick auch optisch dem Klischee des weichen Sunnyboys entspricht – die vergebenen Frauen sollten sich nicht täuschen lassen. Wer ihm näherkommt, erlebt eine Überraschung: Davids bestes Stück ist tätowiert – mit einer klaren Ansage an die Frauenwelt: „Enjoy it“. Um die vergebenen Frauen im Paradies zu verführen, hat sich der Schwimmbad-Kassierer, der derzeit einen Trainerschein für Kampfsport macht, gleich zwei konkrete Strategien zurechtgelegt: Er will die Ladys mit romantischen Gesten verwöhnen und ihnen ihre Partner schlechtreden. Einen One-Night-Stand mit einer vergebenen Frau hatte David bereits. Ob auf der „Insel der Versuchung“ weitere folgen werden?

Dennis (27) aus Frankfurt/Oder

Instagram: @dennis_stinsonn

Ein Romantiker, der an die Liebe auf den ersten Blick glaubt – das ist Fitnesstrainer Dennis. Auf der Suche nach der großen Liebe macht er auch vor Frauen, die sich in einer Beziehung befinden, nicht Halt. In der Vergangenheit hatte er bereits eine Affäre mit einer vergebenen Frau. Um die Damen auf „Temptation Island“ von sich zu überzeugen, muss Dennis nach eigenen Aussagen nicht mehr tun, als seinen Bizeps anzuspannen. Gerade mit seiner Optik wird er bei den Ladys punkten können – schließlich hat er bereits mehrere Mister-Wahlen gewonnen. Aber natürlich bringt der Muskelmann auch jede Menge Spaß in die Gruppe.

Diogo (25) aus Köln

Instagram: @diogo13almeida

Dass Diogo als Tätowierer arbeitet, sieht man ihm an: Zahlreiche Tattoos zieren den durchtrainierten Körper des gebürtigen Portugiesen. Auch wenn er wie ein Bad Boy aussieht, beteuert Diogo, anständig, respektvoll und ehrlich zu sein. Der 25-Jährige genießt sein Single-Leben in vollen Zügen. Auf „Temptation Island“ möchte er allerdings eine andere Flirtstrategie anwenden als sonst. Während normalerweise die Frauen auf ihn zukommen, will Diogo auf der „Insel der Versuchung“ selbst zum Angriff übergehen. Der ehemalige Partyveranstalter wird sicher für ordentlich Stimmung sorgen.

Dominik (29) aus Frankfurt

Instagram: @_dom_jell_

Beruflich ist Dominik im öffentlichen Sicherheitsdienst tätig – privat genießt er sein Leben als Single, ist viel unterwegs und reist gerne. Seit seine letzte Beziehung vor vier Jahren in die Brüche ging, ist Dominik auch auf Dating-Plattformen aktiv und hat darüber schon die eine oder andere vergebene Frau kennengelernt. Dominik fühlt sich als Single wohl und ist auch auf „Temptation Island“ nicht auf der Suche nach seiner Traumfrau. Vielmehr lockt ihn die Vorstellung, auf paradiesischen Partys schöne Frauen verführen zu dürfen. Wer sich auf den abenteuerlustigen Optimisten einlässt, den erwartet eine Mischung aus „Träumer und Realist, ein bisschen Macho, aber auch einfühlsamer, verständnisvoller Zuhörer, der Gefühle zeigen kann“ – so beschreibt Dominik sich selbst.

Eugen (26) aus Essen

Instagram: @eugen1pz

Eugen ist Fitnessmodel, Deutscher Meister im Kickboxen und wurde in Sibirien geboren. Auf „Temptation Island“ ist er zu vielem bereit, doch anders, als man denken würde. Aus Respekt davor, dass die Frauen vergeben sind, kann er es vor sich selber nicht vertreten, etwas Ernstes mit einer der vier Ladys anzufangen. Was aber nicht heißt, dass die Frauen es nicht wollen würden, „da wir ja auf der ‚Insel der Versuchung‘ sind und die vergebenen Frauen dort sehr genau wissen, worauf sie sich eingelassen haben“, so Eugen. Er zieht es daher vor, den mitfühlenden Vertrauten und Beziehungsratgeber zu spielen. Und Eugen weiß, die Frauen können ihm wegen seines Aussehens und seines Charakters nicht widerstehen. Übrigens: Eugen ist der beste Freund von Mike Heiter, der gemeinsam mit der 2020er „Dschungel“-Teilnehmerin Elena Miras im Jahr 2019 das RTL-„Sommerhaus der Stars“ gewonnen hat.

Fatih (23) aus Köln

Instagram: @fvdyblvck

Als Gentleman und Romantiker beschreibt sich Jurastudent Fatih. Einer Frau die Tür aufzuhalten und sie zum Essen einzuladen, gehört für den sportlichen Studenten mit türkischen Wurzeln zum guten Ton. Fatih, der neben seinem Studium als Fitnesstrainer und Türkischlehrer arbeitet und der Bruder von Kandidatin Kübra ist, hatte noch nie etwas mit einer vergebenen Frau. Er glaubt an die große Liebe und fände es toll, wenn die Paare auf der „Insel der Versuchung“ so fest zusammen sind, dass sie ihm und seinen Verführungskünsten widerstehen können.

Filippo (31) aus Palma de Mallorca

Instagram: @filippo.aranzulla

Filippo ist Bar-Manager am Ballermann und Olivenbauer auf Sizilien – der charmante und authentische Südländer arbeitet dort, wo die Sonne scheint. Sein Wohn- und Arbeitsort auf Mallorca hat ihn bestens auf seine Teilnahme bei „Temptation Island“ vorbereitet, sagt der selbstbewusste Single-Mann. Schließlich entspreche seine Rolle als Verführer seinem alltäglichen Lifestyle am Ballermann, wo er oft nur wenige Tage Zeit habe, um Ladys von sich zu überzeugen. Filippo bietet nicht nur etwas für die Augen, der Entertainer wickelt mit seiner humorvollen und lockeren Art die Ladys um den Finger. Von seinem Charme, aber auch von seinem trainierten & tätowierten Körper, werden die vergebenen Frauen auf der „Insel der Versuchung“ sicher einiges zu sehen bekommen.

Florian (24) aus Nürnberg

Instagram: @florian_selim

Bundeswehrsoldat Florian hat beruflich viel vor: Er macht gerade eine Ausbildung zum Notfallsanitäter und würde gern nächstes Jahr bei einem Auslandseinsatz in Mali oder Afghanistan dabei sein. Außerdem möchte er sein Jurastudium bald wieder aufnehmen. Auch privat träumt er von großen Schritten: Florian kann es kaum abwarten, zu heiraten, ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen. Bislang fehlte ihm die richtige Frau dazu. Ob er auf der „Insel der Versuchung“ fündig wird? Prinzipiell ist Florian vergebenen Frauen gegenüber nicht abgeneigt – kurz vor seiner Reise ins Paradies hatte er bereits etwas mit einer vergebenen Frau.

Julien (27) aus Hannover

Instagram: @julien_momm

Flirten und verlieben ist sein Job: Julien ist seit seinem 19. Lebensjahr als Dating-Coach tätig und hilft Menschen dabei, beim anderen Geschlecht erfolgreich zu sein. Nach verschiedenen anderen Berufszielen hat Julien gemerkt, dass Dating genau sein Ding ist – so hat er sich vorgenommen, der erfolgreichste Dating-Coach im deutschsprachigen Raum zu werden. Der Flexitarier ist sehr spirituell veranlagt: Er meditiert jeden Morgen eine Stunde und beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung, macht aber auch gerne Party. Auch ein anderes Kontrastprogramm steht ihm gut: Seit acht Jahren ist Julien als Stripper unterwegs. Auf Reisen durch die ganze Welt lernt er zudem stets viele coole neue Menschen kennen – auch jetzt auf der „Insel der Versuchung“.

Max (22) aus Stuttgart

Instagram: @maxpirna

Frauen kennenzulernen gehört zu seinen Hobbys: Max aus Stuttgart sagt, dass er sehr gern auf Dates mit Frauen geht, die wahre Liebe aber trotzdem noch nicht gefunden hat. Bei über 52.000 Instagram-Followern bekommt er jede Menge Nachrichten von seinen Verehrerinnen. Der Stuttgarter macht gerade eine Ausbildung zum Fahrlehrer und hat auch für seine Zeit auf „Temptation Island“ einen Fahrplan: die Frau seines Lebens kennenzulernen, am besten eine Mischung aus süß und sexy. Da die Frauen aus der Villa alle vergeben sind, wird dies für ihn eine große Herausforderung. Dem einen oder anderen Zuschauer könnte Max‘ Gesicht aus der RTLII-Soap „Köln 50667“ bekannt vorkommen, wo er in einer Nebenrolle zu sehen war.

Mike (32) aus Berlin

Instagram: @mikecees

Multi-Unternehmer Mike hält sich zu seinem privaten Leben dezent zurück, denn Loyalität und Privatsphäre sind ihm extrem wichtig. Der erfolgreiche Eventmanager & DJ macht bei „Temptation Island“ mit, weil er zeigen will, dass nicht nur Männer der Versuchung widerstehen müssen, sondern dass die neue Staffel auch für die Frauen eine Herausforderung wird. Mike liebt Abwechslung und ist in der Vergangenheit oft enttäuscht worden. Um sein Vertrauen zu gewinnen, muss die Frau sich ihm gegenüber ehrlich und loyal zeigen. Ob er sich auf der „Insel der Versuchung“ auf eine Lady konzentrieren kann oder ob er sich gar verlieben wird? Delikates Detail am Rande: Mike ist sehr gut befreundet mit einer ehemaligen Verführerin aus Staffel 1 von „Temptation Island“ – Anastasiya Avilova, die in diesem Jahr auch im RTL-Dschungel zu sehen war. Es gibt Gerüchte über eine mögliche Liebelei mit dem Playboy-Model …