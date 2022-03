Tekashi 6ix9ine: Was wurde aus dem Rapper?

Normalerweise hat man von dem US-amerikanischen Rapper 6ix9ine regelmäßig irgendwelche Schlagzeilen gelesen. Meistens waren sie nicht so gut, doch mit seiner Musik hat er auch sehr viele und große Erfolge gefeiert. Nachdem er verurteilt worden war, im Knast landete und nun seit anderthalb Jahren wieder draußen ist, wurde es sehr still um ihn. Was ist bei ihm zurzeit los?

Es gibt wirklich nur wenige Rapper, die so krass polarisieren wie Tekashi 6ix9ine. Regelmäßig sorgte er für Skandale und üble Schlagzeilen. Gleichzeitig war er aber super erfolgreich mit seiner Musik. Doch nachdem er vor Gericht landete und in den Knast gehen musste, wurde es natürlich erst einmal relativ still um ihn. Doch mittlerweile ist er ja gar nicht mehr im Gefängnis.

Ist seine Musikkarriere am Ende?

Viele andere Künstler aus der US-amerikanischen Rapszene beantworten diese Frage ganz klar mit „Ja“. Doch Daniel Hernandez, so sein bürgerlicher Name, glaubt noch fest daran. So wollte er nach seiner Entlassung ganz groß durchstarten und an seine früheren Erfolge anknüpfen. Doch daraus wurde nichts. Selbst in den sozialen Netzwerken war er nicht mal mehr aktiv. Der 25-Jährige scheint mit seiner Musikkarriere am Ende. Vor allem nach dem er im Gefängnis gegen viele frühere Freunde ausgesagt hatte. Doch nun kommen auch noch andere Probleme hinzu.

Ist 6ix9ine komplett broke?

Angeblich seien nun Gerichtsdokumente aufgetaucht, in denen er selbst ein Statement zu seiner aktuellen Lage abgegeben haben soll. Vor seiner Verhaftung soll er sehr viel Geld verdient haben. Durch den Gefängnisaufenthalt und durch die andauernde Pandemie ist das alles nicht mehr so, wie es mal war. Er habe seinen kompletten Schwung verloren. „Mit meinem derzeitigen Einkommen muss ich mich selbst, meine beiden kleinen Kinder und deren Mütter, meine Mutter und meinen Bruder finanzieren", soll er erzählt haben. Ihm falle es teilweise dadurch schon schwer, über die Runden zu kommen.