Teenie (14) sprüht Deo auf ihre Kuscheldecke – tot!

Als Clare Green das Zimmer ihre Tochter betrat, begann ein Horror-Szenario: Die 14-Jährige war tot! Die Teenagerin lag leblos in ihrem Bett. Das Mädchen starb an den Folgen einer Deo-Überdosis.

Der schreckliche Vorfall in England geschah bereits im vergangenen Jahr, jedoch kam das erst jetzt an die Öffentlichkeit. Das Mädchen mochte es total, ihre Kuscheldecke mit Deo einzusprühen, da sie den Geruch liebte. Mit der duftenden Kuscheldecke schlief sie meist ein. Doch das ging schief: Die 14-Jährige starb an einer Deo-Überdosis und erlitt einen Herzstillstand.

Teenagerin starb durch einen Herzstillstand

„Sie mochte den Geruch des Deodorants und fühlte sich dadurch entspannt und ruhig. Giorgias Tod ist ein Schock und kommt für uns alle völlig unerwartet“, berichten ihre Eltern gegenüber dem Mirror. Ihre Tochter starb durch das Einatmen der Aerosole. Während dem Unglück befanden sich die Eltern im Haud, bekamen davon jedoch nichts mit.

Auf der Plattform JustGiving wollen ihre Eltern nun vor den Gefahren warnen. „Aufgrund unserer eigenen tragischen Umstände wollen wir andere aufklären und das Bewusstsein schärfen, um Sie, Ihre Familie und Freunde zu schützen. Giorgia ging am 11. Mai 2022 in ihr Zimmer. Als ihre Mutter zu ihr ging, weil es Zeit war, zu Giorgias Trommelstunde zu gehen, war Giorgia nicht ansprechbar. Keine Krankheit, keine Beschwerden, keine Warnung. Ein kerngesundes, fittes Kind, das noch nie ernsthaft krank war“, heißt es dort.