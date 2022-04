Taylor Swift: Dieses Tier wurde nun nach ihr benannt!

Jedes Jahr werden viele neue Tierarten entdeckt und natürlich müssen sie auch einen Namen erhalten. Die Popsängerin galt nun eine ganz große Ehre. Nach ihr wurde nämlich nun ein Tierchen benannt, denn der US-Forscher Derek Hennen ist ein großer Fan ihrer Musik. Bei der Tierart handelt es sich um einen Tausendfüßer.

Das ist vermutlich eine der kuriosesten Ehrungen, die es so geben kann: Weil der Forscher Derek Hennen ein großer Taylor Swift-Fan ist und sie für ihre Musik ehren wollte, hat er kurzerhand eine neu entdeckte Tierart nach ihr benannt. Via Twitter macht der Entomologe dies nun öffentlich.

This new millipede species is Nannaria swiftae: I named it after @taylorswift13! I’m a big fan of her music, so I wanted to show my appreciation by naming this new species from Tennessee after her. A high honor! pic.twitter.com/fXml3xX5Vs

— Derek Hennen, Ph.D. (@derekhennen) April 15, 2022