Tatsächlich… Liebe: Die Sendetermine 2020 zu Weihnachten

Für die meisten gehört “Tatsächlich… Liebe” zu Weihnachtszeit einfach dazu. Der Streifen ist ein echter Klassiker und kaum wegzudenken – aber wann läuft der Film in diesem Jahr? KUKKSI hat die Sendetermine zusammengefasst!

2003 inszenierte Richard Curtis diese inzwischen zum Vorweihnachtsklassiker gewordene romantische Komödie mit einem Staraufgebot, das von Hugh Grant und Emma Thompson über Colin Firth, Bill Nighy und Liam Neeson bis zu Keira Knightley mehrere Generationen abdeckt.

Darum geht es in “Tatsächlich… Liebe”

Ein neuer Premierminister (Hugh Grant), noch Junggeselle, zieht in Downing Street No. 10 ein. Sein Blick fällt wohlwollend auf die Rundungen einer seiner Angestellten – der charmanten Natalie (Martine McCutcheon). Seine Schwester Karen (Emma Thompson) muss keine weltpolitischen Probleme lösen – sie fürchtet, ihr Mann Harry (Alan Rickman) könne sie mit seiner Angestellten Mia (Heike Makatsch) betrügen, die etliche Jahre jünger ist als sie. Jamie (Colin Firth) ist über das Stadium der Befürchtung schon hinaus – er wähnte sich glücklich verheiratet, bis er seine Frau in flagranti ertappte. Er hat London verlassen und ist in sein Ferienhaus nach Südfrankreich geflüchtet. Dort will er in Ruhe schreiben und nachdenken, aber Liebe gibt es überall auf der Welt, nicht nur in London.

Auch Daniel (Liam Neeson) ist sehr traurig – er hat seine Frau verloren und muss sich nun allein um den kleinen Sohn Sam (Thomas Sangster) kümmern. Der wiederum hat sich glühend in eine Schulkameradin verliebt, die bald mit ihren Eltern in die USA zurückkehren wird. Auch den Sandwich-Verkäufer Colin (Kris Marshall) zieht es zu amerikanischen Frauen hin, denn er hält sich für einen Sexgott, der auf dem falschen Kontinent lebt.

Und dann wären da noch zwei ganz unterschiedliche Frauen: Harrys Kollegin Sarah (Laura Linney), die immer wieder zu ihrem psychisch kranken Bruder Michael (Michael Fitzgerald) gerufen wird und so sehr nach der Aufmerksamkeit des wunderschönen Karl (Rodrigo Santoro) schmachtet, und die frischgebackene junge Ehefrau Juliet (Keira Knightley), die lange nicht versteht, dass sie dem besten Freund ihres Mannes Peter (Chiwetel Ejiofor), ihrem Trauzeugen Mark (Andrew Lincoln), das Herz gebrochen hat. Nicht zu vergessen Billy Mack (Bill Nighy), ein alternder, abgehalfterter Popstar, der mit einer Coverversion von “Love Is All Around” in Konkurrenz zu der Boyband Blue noch einmal einen großen (Weihnachts-)Hit landen will, doch bereits beim Einspielen des Songs Probleme mit dem Text hat.

Das sind die Sendetermine von “Tatsächlich… Liebe”