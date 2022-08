Talkshow-Comeback im TV: Dieser Star kommt zurück!

Die Talkshows am Nachmittag prägten ein ganzes Jahrzehnt im Fernsehen. Nun feiert das Genre sein überraschendes Comeback: SAT.1 will die Talkshows wieder aufleben lassen! Die ersten konkreten Details sind nun durchgesickert.

Eine Retro-Welle überrollt das Fernsehen regelrecht. Zahlreiche Shows feierten in den vergangenen Monaten ihr Comeback – neben „TV total“ zählen dazu auch „Wetten, dass..?“ oder auch „7 Tage, 7 Köpfe“ bei RTL. Nicht nur in der Primetime, sondern auch in der Daytime wird es demnächst einige Comebacks geben: RTL hat angekündigt, die Gerichtsshows wieder aufleben zu lassen und holt dafür Kult-Richterin Barbara Salesch ins Programm.

Britt Hagedorn bald wieder mit Talk im TV?

Nun ist auch SAT.1 auf dem Geschmack gekommen. Während RTL die Gerichtssendungen wieder aufleben lässt, arbeitet SAT.1 wohl offenbar an einem Talkshow-Comeback. Laut der Bild-Zeitung soll Britt Hagedorn ihr Comeback feiern, welche damals die letzte verbliebende Sendung des Genres hatte. Im Rahmen des Konzeptes „Volles Haus“ soll demnächst der tägliche Talk laufen.

SAT.1 hat angekündigt, künftig keine Scripted Reality-Formate mehr am Nachmittag senden zu wollen – auch, wenn diese zuletzt gar nicht mal ganz so schlecht liefen. Shows wie „Auf Streife“ erzielten immerhin oft einen zweistelligen Marktanteil. In den 90ern Jahren prägten die Talkshows das Nachmittagsprogramm, bevor dann die Ära der Gerichtssendungen begann – beide Genres gibt es mittlerweile seit Jahren nicht mehr im Fernsehen. Doch das wird sich künftig nun wieder ändern. Offiziell bestätigt wurde der Medienbericht bisher aber noch nicht von SAT.1. Und auch das Management von Britt Hagedorn hat sich dazu bisher noch nicht gemeldet. Schon gelesen? Barbara Salesch: Was macht die Richterin heute?