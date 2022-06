t.A.T.u.: Das machen die beiden Sängerinnen heute

Durch die Band t.A.T.u. wurden die beiden Sängerinnen Jelena Katina und Julija Wolkowa bekannt. Sie brachen immer wieder Tabus und sorgten damit für ziemlich viele Schlagzeilen. Nebenbei landeten sie in vielen europäischen Ländern in den Charts. Doch vor zehn Jahren lösten sie sich auf. Was macht das Duo eigentlich heute?

Es gibt kaum eine andere Band, die so polarisiert und gleichzeitig erfolgreich war, wie t.A.T.u. Das Krasse ist vor allem an der ganzen Sache, dass sie selbst aus der russischen Hauptstadt Moskau kommen und man dort noch viel geschlossener gegenüber der Sexualität war, als im Westen. Ihre Homosexualität stellten sie oft in den Vordergrund, wodurch sie regelmäßig aneckten.

Das ist die Band t.A.T.u.

Noch während der Ostblock bestand, gründeten Jelena Katina und Julija Wolkowa die Band. Das war 2002. In den ersten vier Jahren waren sie so erfolgreich, dass sie ihren großen Durchbruch schafften und man sie nicht nur im Osten Europas hörte, sondern auch in den westlichen Ländern. In den kommenden Jahren hatten sie immer wieder Skandale und Tabubrüche, welche dem Duo noch eine viel größere Reichweite gaben. Doch 2011 lösten sie sich dann schon wieder auf. Was wurde aus den beiden?

Das machen Jelena Katina und Julija Wolkowa heute

Juljia Wolkowa hatte nach der Auflösung der Band t.A.T.u. eine OP an den Stimmbändern, weil sie an Schilddrüsenkrebs erkrankte. Deshalb konnte sie kaum noch sprechen. Durch weitere Operationen wurde das aber wieder besser. Mittlerweile hat sie eine Tochter und einen Sohn. Sie lebt immer noch in Moskau. Jelena Katina startete als Solo-Künstlerin voll durch – und das echt erfolgreich. 2013 heiratete sie den Musiker Sasho Kuzmanovic und schon zwei Jahre später kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Sie waren sogar so erfolgreich, dass sie ein paar Jahre in Los Angeles lebten. Allerdings kehrten sie nach Moskau zurück. Schon gelesen? Die Killerpilze: So sieht die Boygroup heute aus