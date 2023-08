Sylvie Meis: Neue Liebe für die Love Island-Moderatorin?

Im Leben von Sylvie Meis spielt die Liebe wieder ein großes Thema. Denn am 11. September startet die neue Staffel von „Love Island“ bei RTLZWEI. Das Liebesabenteuer wird für die Islander sehr intensiv. Doch wie sieht es eigentlich im Liebesleben von Sylvie Meis aus?

Bei „Love Island“ erhoffen sich die Kandidat*innen, die große Liebe in einer traumhaften Kulisse zu finden. Die Show läuft ab dem 11. September 2023 täglich auf RTLZWEI. Sylvie Meis wird die neue Staffel der Kuppelshow erneut präsentieren und freut sich schon riesig auf die Islander. „Das Leben ist einfach noch viel schöner, wenn man verliebt ist“, freut sich die Moderatorin im Interview mit RTL.

Sylvie Meis geht als Single durchs Leben

Im Februar wurde das Liebes-Aus zwischen Sylvie und ihrem Ex Niclas Castello bekannt. Seitdem geht die „Love Island“-Moderatorin als Single durchs Leben – das wird wohl auch erstmal so bleiben. „Ich glaube, dass man das in sich selbst spürt, ob man bereit ist. Ich selbst spüre: Ich bin noch nicht so weit“, gesteht die 45-Jährige. Und wenn sich doch mal was in ihrem Liebesleben ändern sollte? „Ich bin flirty by nature […] Dann gehe ich voll rein“, verspricht Sylvie Meis.

Das ändert sich in der neuen „Love Island“-Staffel

Bis dahin kümmert sich die Moderatorin um die heißen Singles bei „Love Island“ – und davon gibt es auch diesmal wieder genug. Die neue Staffel wird diesmal übrigens nicht auf Mallorca, sondern in Griechenland gedreht. Und es gibt noch eine Neuerung: Montags wird RTLZWEI die Show künftig zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zeigen. An den anderen Tagen läuft „Love Island“ wie gewohnt um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Love Island 2023: Starttermin der neuen Staffel enthüllt!