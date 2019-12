Sylvana Wollny: Ihr Auto wurde demoliert!

Derzeit könnte es für Sylvana Wollny eigentlich nicht besser laufen. Sie und Florian Köster wurden erst vor einigen Monaten erneut Eltern und genießen ihr Familien-Glück. Doch nun muss das Paar ganz stark sein: Ihr Auto wurde demoliert.

Mit Anastasia Sophie hat Celina-Sophie eine kleine Schwester bekommen. Sowohl die 6-Jährige als auch ihre Eltern freuen sich riesig über den Nachwuchs. Doch die Familie muss ausgerechnet kurz vor Weihnachten eine Schock-Nachricht verkraften: Unbekannte haben ihr Auto extrem beschädigt.

Ihr Auto wurde demoliert

Sylvana Wollny und ihr Liebster haben am Wochenende ein Konzert besucht – ihr Auto haben sie dort abgestellt und sind mit dem Taxi zurückgefahren. Doch als sie den Wagen abholen wollten, trauten sie ihren Augen nicht. „Als wir das Auto dann am Sonntag abholen wollten, stand das da und war einfach total demoliert. Da ist am Wochenende einer reingefahren und hat dann auch Fahrerflucht begangen, das ist auch schon von der Polizei alles aufgenommen worden“, erklärt die 27-Jährige in einer Story bei Instagram.

Der Wagen hat einen Komplettschaden

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und konnten zumindest einen Teilerfolg erzielen, denn das Fluchtfahrzeug wurde gefunden – von dem Täter selbst fehlt jedoch jede Spur. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen. Das Auto wurde in eine Werkstatt gebracht – doch es gibt wenig Hoffnung: „Der Wagen hat einfach einen Totalschaden. Der Schadenswert ist höher, als das Auto noch wert ist. Ich finde, es ist eine Schweinerei, dass man in ein Auto rein fährt, es kaputt fährt“, meinte der Gutachter laut Sylvana Wollny.