Sylvana Wollny: Riesiger Zoff mit Mama Silvia!

Sylvana will die Einschulung von Celina in der neuen Folge von „Die Wollnys“ zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Doch bei den Vorbereitungen gibt es großen Ärger mit Mutter Silvia. Feivel soll in die Hundeschule und Estefania ist gesundheitlich immer noch angeschlagen.

Ein großes Ereignis steht ins Haus: Celina wird eingeschult. Das will genauestens vorbereitet und gebührlich gefeiert werden. Die Sechsjährige selbst kann es kaum erwarten, ihren Schulranzen zu packen und endlich kein Kindergartenkind mehr zu sein. Doch die Einschulung ist auch für Celinas Eltern Sylvana und Flo ziemlich aufregend. Vor allem Mama Sylvana liegt viel daran, den ersten Schultag ihrer Tochter zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Sylvana gerät mit Mama Silvia aneinander

Sie plant eine Überraschungsparty. Bei den Vorbereitungen gerät sie allerdings mit ihrer Mutter Silvia aneinander. Die beiden haben völlig verschiedene Vorstellungen von der Art und Weise, in der Celinas Schulstart gefeiert werden sollte. Derweil steht auch Sarafinas und Peters Hundewelpe Feivel kurz vor der Einschulung. Geplant ist, dass der allseits geliebte Zwergspitz die Hundeschule besucht. Dabei zeigt das putzige Wollknäuel jedoch so einige Konzentrationsschwächen.

Estefania Wollny muss erneut in die Klinik

Estefania hat unterdessen ganz andere Probleme. Die 17-Jährige leidet seit fast vier Monaten an Kopfschmerzattacken. Nun stehen in der Düsseldorfer Uniklinik erneut Untersuchungen an. Estefania hat Angst, dass in ihrem Kopf vielleicht etwas ist, was dort nicht hingehört. Die ganze Familie wartet gespannt auf die Untersuchungsergebnisse. Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr.