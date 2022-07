Switchy: Dieses Kultgetränk ist wieder im Trend!

Vor allem im Sommer benötigt man immer wieder mal eine schöne Abkühlung. Immer die gleichen Softdrinks zu trinken, ist aber auch langweilig. Nun ist wieder ein Kultgetränk auf dem Vormarsch, was schon wieder total in Vergessenheit geraten war – der Switchy. Was an ihm so besonders ist und wie du ihn selbst machen kannst, verrät dir KUKKSI in diesem Artikel.

Bei hohen Temperaturen benötigt der Körper besonders viel Flüssigkeit. Aber immer nur Wasser oder süße Softdrinks zu trinken, ist auf Dauer ja auch nicht der Hammer. Dafür gibt es aber eine sehr gute Lösung. Früher nannte man ihn noch „Haymaker’s Punch“. Das Rezept selbst ist schon mehrere Jahrhunderte Jahre alt. Heute ist das Kultgetränk unter dem Namen Switchy wieder voll im Trend.

Das ist besonders am Switchy

Er hat gleich mehrere Vorteile. Er ist nämlich durch die Zutaten süßlich. Dafür sorgt der Honig. Aber nicht nur das. Er ist auch noch sehr gesund, weil Ingwer drin ist. Zudem benötigst du keinen Alkohol, der ihn schmecken lässt. Gerade im Sommer ist es eine sehr gute Erfrischung. Es ist also rundum perfekt für den Sommer. Gekühlt schmeckt er gleich auch noch so viel besser. Der Drink heißt vor allem „Switchy“, weil man dieses Rezept auch sehr leicht ändern und kombinieren kann. Doch was genau benötigt man alles und wie macht man ihn?

So machst du das Kultgetränk

Als Erstes benötigst du einen Liter Wasser und ein paar Eiswürfel.

Danach misst du acht Esslöffel Apfelessig ab und gibst es in deine Karaffe oder Gefäß deiner Wahl hinein.

Der nächste Schritt besteht daraus, dass du ein daumengroßes Stück Ingwer fein reibst und es anschließend dazugibst.

Nun kommen wir schon zum letzten Schritt. Es fehlt nämlich nur noch ein Schuss Honig und Ahornsirup.

Dabei solltest du selbst entscheiden, wie viel Süße du haben möchtest.