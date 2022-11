Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber: Diese Paare sind dabei!

DAS ist Europas größtes Dating-Experiment! In der neuen sechsteiligen Reality-Doku „Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber“ (ab Donnerstag, 24.11.2022 wöchentlich auf RTL+) touren fünf Teams mit jeweils zwei Kandidat:innen quer durch Europa, um zu daten, was das Zeug hält.

Das Ziel: Die meisten Verabredungen klarmachen und am Ende der Date-Champion werden! Alle Stars starten mit den gleichen Voraussetzungen und bekommen zu Beginn ein Handy. Darauf sind die bekanntesten Flirt-Apps (Tinder, Lovoo, Bumble, Badoo, Grindr und Romeo) installiert. Mit deren Hilfe müssen die Kandidat:innen möglichst viele Dates organisieren.

Bevor es losgeht, legen sich alle Teilnehmer:innen in den verschiedenen Apps ein Nutzerprofil an. Dann beginnt die Jagd nach den Dates: Jedes Team bereist zwei Länder. Angefangen von Spanien über Albanien und Griechenland bis hin zu Frankreich und den Niederlanden wird es in den jeweiligen Ländern und Städten ordentlich zur Sache gehen. Fremde Kultur, fremde Sprache – wie werden die Kandidat:innen sich verständigen? Die Spielregeln sind einfach, aber hart: Man muss sein Date über eine der sechs Apps klarmachen. Mindestens zwei der Apps müssen benutzt werden. Und nur, wenn ein Date mindestens 30 Minuten dauert, gibt es einen Punkt. Das Team, das am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und was passiert, wenn man sich in eines der Dates verliebt oder nicht mehr daten möchte? Die Person ist raus – und mit ihm sein/ihr Teammitglied! Muss ein:e Teilnehmer:in aufgeben, ist der Wettbewerb für das komplette Team beendet.

Das sind die Kandidaten

Calvin (30) und Marvin (27) aus Aachen: Die berühmt-berüchtigten Brüder

Marvin (27) und Calvin (30) sind zwei Brüder die noch zu Hause bei ihrer Mutter wohnen.

Marvin ist erst seit 5 Monaten Single und Calvin seit ungefähr 2 Jahren.

Datingtyp: Marvin als Neusingle ist beim Daten offensiv, sein Bruder Calvin ist allerdings noch offensiver und selbsternannter Tinderhunter.

Calvin steht auf blonde, künstliche Frauen und Marvin eher auf dunkelhaarige, süße Ladies.

Die Brüder kommen sich mit ihren Dates nicht in die Quere, da sie beide auf ganz unterschiedliche Typen stehen.

TV-Erfahrungen

Marvin: #Couple Challenge 2022

Calvin: u. a. Temptation Island VIP 2019, Temptation Island 2022, #Couple Challenge 2022

Felix (25) aus Herbolzheim und Kevin (33) aus Köln: Die Gay-Romeos

Felix (25) und Kevin (33) sind seit ca. einem Jahr gut befreundet und haben sich bei Prince Charming kennengelernt.

Felix ist seit 2 Jahren Single, Kevin seit 2,5 Jahren.

Datingtyp: Felix ist sehr direkt, flirty und geht auf Angriff. Kevin ist der forsche Datingtyp, er ist sehr direkt und fragt seine Dates gerne aus.

Kevin und Felix stehen auf unterschiedliche Männer. Kevin bevorzugt Ältere, Felix eher gleichaltrige Männer.

Beide schließen nicht aus, dass sie auch zusammen im Bett landen könnten.

TV-Erfahrungen

Kevin und Felix: Prince Charming 2021

Melody (28) und Xenia (35) aus Berlin: Die Prinzessin & die (Drama)-Queen

Melody (28) und Xenia (35) sind bereits seit 7 Jahren beste Freundinnen.

Melody ist seit fünf Jahren Single, Xenia erst seit zwei Monaten.

Datingtyp: Melody ist anfangs sehr offensiv, traut sich dann aber später nicht, ihre Worte in die Tat umzusetzen. Xenia ist direkt und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen.

Melody steht sehr auf Luxus und der Mann muss ihr etwas bieten. Xenia möchte einfach nur einen Mann, der sie so akzeptiert, wie sie ist.

Die Beiden würden sich eher nicht streiten wegen eines Mannes, sondern eher ihre Spielchen mit den Dates spielen.

TV-Erfahrungen

Xenia: u. a. #Couple Challenge, Die Burg, Das Sommerhaus der Stars, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus

Melody: u. a. DSDS, #Couple Challenge, Hot oder Schrott VIP, Adam sucht Eva

Dominik (31) aus Österreich und Jona (26) aus Berlin: Die Models

Dominik (31) und Jona (26) sind gute Freunde.

Dominik ist seit vier Jahren Single, Jona seit 1,5 Jahren.

Datingtyp: Beide sind sehr offen und direkt, was das Dating angeht. Marius erwartet aber auch, das die andere Seite Interesse zeigt, sonst macht es ihm keinen Spaß.

Beide haben keinen bestimmten Typ Frau. Beide finden: „Sie muss das gewisse Etwas haben“.

Dominik ist etwas offensiver und Jona eher eine „Diva“. Wenn beide auf die gleiche Frau stehen, könnte das für ordentlich Zündstoff sorgen.

TV-Erfahrungen

Dominik: Prominent getrennt

Jona: Die Bachelorette

Walentina (22) und Melli (33) aus Essen: Die Blondinen

Walentina (22) und Melli (33) haben sich vor einigen Jahren beim Feiern kennengelernt und sind seitdem beste Freundinnen und jetzt sogar Nachbarn.

Walentina ist seit 2,5 Jahren Single, Melli seit 2,5 Jahren.

Sie stehen beide auf den gleichen Typ Mann, also auf blonde Haare und blaue Augen, auch wenn Melli das nicht ganz so eng sieht, denn sie datet auch Südländer.

Beide sind sehr offensiv was das Flirten und Daten angeht. Walentina: „Wir haben oft Doppeldates, so kommen wir beide auf unsere Kosten und können gleich das Date der anderen abchecken!“

Beef ist so bei den beiden vorprogrammiert. Die sie auf den gleichen Typ Mann stehen, scheuen sich auch nicht vor einem Streit miteinander.

TV-Erfahrungen