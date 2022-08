Susan Sideropoulos: Was macht der Ex-GZSZ-Star heute?

Susan Sideropoulos war ein großer Fanliebling bei den Zuschauern von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Von 2001 bis 2011 war sie fester Bestandteil in der Soap und gehörte zum festen Cast. Doch vor zehn Jahren starb sie einen tragischen Serientod. Was macht die 40-Jährige eigentlich heute?

Für viele Fans war das damals ein riesiger Schock, als Susan Sideropoulos plötzlich den Serientod erfuhr und dadurch aus der Serie GZSZ ausstieg. Immerhin war sie sehr viele Staffeln dabei und spielte in der Serie den Ehemann von Leon Koch. Sie waren einfach ein Traumpaar. Was hat sie eigentlich nach ihrem Serien-Exit gemacht und wie schaut es heute bei ihr aus?

Das machte Susan Sideropoulos nach GZSZ

Nachdem sie 2011 aus GZSZ ausstieg, war das für die Schauspielerin kein Grund, von der Bildfläche zu verschwinden – im Gegenteil. Danach legte sie ordentlich los. In den Jahren 2012 und 2013 sah man sie bei Jewrovision in der Jury sitzen. Doch das war nicht ihre einzige Tätigkeit. 2012 wurde sie nämlich Moderatorin von „Traumhochzeit“. Zudem spielte sie im Folgejahr bei der Serie „Küstenwache“ vom ZDF auf und stand als Kandidatin bei „Let’s Dance – Let’s Christmas“ im Rampenlicht. Mit zahlreichen Auftritten ging es so die Folgejahre weiter.

Was macht das Sternchen heute?

Oft gibt es bei Stars einen Knick in der Karriere, wenn es so große Veränderungen wie bei Susan Sideropoulos damals durch ihren Serienaustritt aus GZSZ gibt. Doch bei ihr war es nicht so. So war sie seit ihrem Ausstieg jedes Jahr in Serien oder Filmen zu sehen. Zuletzt sah man sie in den Fernsehserien „Jenny – echt gerecht“ und „Schwester, Schwester – Hier liegen sie richtig“ aus dem vorletzten und letzten Jahr. Vor allem durch ihre Teilnahme bei „The Masked Singer“ von ProSieben sorgte sie für eine Menge Aufmerksamkeit. Sie trug das Schmetterlingskostüm. Leider schied sie da aber schon in der zweiten Folge aus. Schon gelesen? LaFee: Das macht die „Virus“-Sängerin heute!