Supertalent-Hammer: Drastische Neuerung für Bohlen-Show!

Nach einer längeren Pause geht „Das Supertalent“ bei RTL im kommenden Jahr weiter. Der Sender zeigt die 16. Staffel der Castingshow. Es wird einige Neuerungen für die Show mit Dieter Bohlen geben – zum Ärgernis der Fans.

Fans dürfen sich freuen: Nach einer langen Pause geht „Das Supertalent“ in eine neue Staffel. Dabei sind auch wieder Dieter Bohlen und Bruce Darnell dabei. Die beiden Urgesteine werden von Ekaterina Leonova sowie Anna Ermakova unterstützt. Neben der neuen Jury gibt es weitreichende Änderungen, welche sich vor allem auf das Publikum auswirken werden.

Die Aufzeichnungen finden diesmal nicht in einem Theater statt, sondern in den MMC Studios in Köln – hier werden unter anderem auch die Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ produziert. Und auch sonst wird einiges umgekrempelt: Die Aufzeichnungen sollen im Dezember nämlich nur eine Woche andauern – danach sei die Staffel wohl schon im Kasten.

Es gibt kein Live-Finale

Und damit nicht genug: Wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL bestätigt, wird es kein Live-Finale geben. Das bedeutet: Erstmals entscheiden nicht die Zuschauer über den Sieger der Show. „Das Finale vom ‚Supertalent‘ 2024 wird aus produktionstechnischen Gründen nicht live sein“, teilte der Sender in einem knappen Statement mit. Dieter Bohlen hat die Entscheidung bisher nicht kommentiert.

Bei Fans stößt die Entscheidung auf Unverständnis

Bei den Fans stößt die Entscheidung jedoch auf Unverständnis. „Nicht einmal das Finale live?“, fragt ein User beim Kurznachrichtendienst X. Eine weitere Person fragt sich, wie das überhaupt funktionieren soll und ob die Jury oder das Studiopublikum über den Gewinner abstimmen werden. Ein weiterer Nutzer fällt vor Staffelstart ein vernichtendes Urteil: „Lohnt sich echt nicht zu schauen, denke ich.“ Einen genauen Sendetermin gibt es bisher noch nicht. Die neue Staffel von „Das Supertalent“ wird RTL aber wahrscheinlich zu Beginn des Jahres ausstrahlen – das ist auch einer der Gründe, weshalb die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ später beginnen wird.