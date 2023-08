Supertalent-Comeback: RTL-Show kommt zurück! Das ist die neue Jury

Im Jahr 2021 lief die letzte Staffel von „Das Supertalent“ über die Bildschirme. Wegen zu schwacher Quoten wurde die Castingshow damals eingestellt. Doch jetzt kehrt das Format überraschend zurück!

In den Jahren 2022 und 2023 hat „Das Supertalent“ bei RTL pausiert. Eigentlich wollte sich der Sender dauerhaft von dem Format trennen, weil man „familienfreundlicher“ werden wollte. Doch nun verkündet der Sender überraschend: Die Show feiert sein Comeback! RTL hat auch gleich die Juroren bekanntgegeben.

Das ist die neue „Supertalent“-Jury

In der Show haben Dieter Bohlen und Bruce Darnell schon oft bewiesen, dass sie ein Dreamteam sind. Und die beiden Juroren werden auch in der neuen Staffel von „Das Supertalent“ dabei sein, wie der Sender jetzt bekanntgab. Der Poptitan freut sich über das Comeback. „Ein großer Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen. ‚Das Supertalent‘ ist wieder da. Und mein Freund Bruce ist dabei. Wir beide gehören einfach zusammen“, sagt er im Interview mit RTL.

Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzen auch Profitänzerin Ekaterina „Ekat“ Leonova und „Dancing Star 2023“ Anna Ermakova in der „Supertalent“-Jury. „Teil von ‚Das Supertalent‘ zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich. Durch meine Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an sich zu glauben und nie aufzugeben“, sagt Anna Ermakova. Auch „Ekat“ Leonova freut sich: „Als Profitänzerin bei ‚Let’s Dance‘ habe ich in all den Jahren gelernt, dass es nicht immer nur um Perfektion geht, sondern auch um Freude und Leidenschaft. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig konstruktive Kritik und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Performance sind und darf jetzt erleben, wie sich Herr Llambi auf der anderen Seite des Bewertungstisches fühlt.“ Die neue Staffel wird nicht im Herbst, sondern im Frühjahr 2024 ausgestrahlt.