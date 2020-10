Supertalent 2020: Stefan Choné aka Mr. Bauchrolle ist zurück!

Bei “Das Supertalent” geht es an diesem Samstag in die nächste Runde der diesjährigen Staffel. Diesmal kommt ein Kandidat vor die Jury, welcher mittlerweile Kult-Charakter hat: Stefan Chone alias “Mr. Bauchrolle” ist in der RTL-Show zurück! Doch was hat er wohl diesmal vor?

Stefan Chone ist bei “Das Supertalent” nicht mehr wegzudenken. Seit der zweiten Staffel ist er mittlerweile dabei und versucht, mit skurrilen Darbietungen die Juroren immer wieder zu überzeugen – damit ist er bisher gescheitert. Dennoch sorgt er in der Show immer für einen riesigen Unterhaltungswert.

Was wird Stefan Chone diesmal zeigen?

Juror Chris Tall freut sich, Stefan Chone kennenzulernen. “Du bist eine Legende! Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet!”, sagt er. Ob sich Dieter Bohlen wohl auch freuen wird? Wohl kaum! Denn der Poptitan hat schon oft den roten Buzzer gedrückt, bevor er überhaupt mit seiner Performance angefangen hat. Es bleibt spannend, was “Mr. Bauchrolle” diesmal in der Show präsentieren wird – doch eines ist sicher: Es wird wohl wieder ziemlich skurril werden.

Frank Lorenz versucht ebenfalls erneut sein Glück

Und auch sonst verspricht die zweite Folge von “Das Supertalent” sehr abwechslungsreich zu werden. So hat “King” Okine, welcher sich selbst “Hayford King” nennt, einiges zu bieten – von Feuershows, Teller drehen und Gegenstände zu balancieren. “Ich kann etwas, was sonst niemand auf der Welt kann”, verspricht er. Frank Lorenz dürfte den Zuschauern kein Unbekannter sein: Der Bauchredner versuchte schon mal in der “Supertalent”-Show sein Glück. Im Jahr 2015 schaffte er es mit seiner Affenpuppe “Charly” ins Finale – seit dem Auftritt konnte er sein Hobby zum Beruf machen. Elli Huber aus Berlin versucht unterdessen, Akrobatik mit Live-Gesang zu verbinden. Und natürlich dürfen auch diesmal einige Hunde nicht fehlen. RTL zeigt die neue Folge von “Das Supertalent” am Samstag um 20:15 Uhr.