Supertalent 2020: So tickt Juror Chris Tall privat!

Bei RTL startet die neue Staffel von “Das Supertalent”. Neben Evelyn Burdecki ist auch Chris Tall neu in der Jury – aber wie tickt der Comedian eigentlich? Und worauf freut er sich in der RTL-Show am meisten? KUKKSI hat alle Facts zusammengefasst!

Einige Zuschauer dürften Chris Tall bereits kennen, denn seine Late-Night-Show läuft bisher sehr erfolgreich bei RTL. Nun wird der Comedian auch Juror bei “Das Supertalent”. “Ich habe mich mega gefreut, hier als Juror dabei zu sein. Als wir Ende August anfingen, die Shows in Bremen aufzuzeichnen, hatte ich von der ersten Sekunde das Gefühl, dass das „meine Sendung“ ist. Es hat sich sofort ganz normal angefühlt, dort am Pult Platz zu nehmen”, e rzählt Chris Tall in einem Interview mit RTL.

Chris Tall würde sich wünschen, dass diesmal kein Hund gewinnt. “Ich liebe Hunde! Ich finde nur, dass es auch viele andere tollen Talente gibt, die es verdient haben, zu gewinnen. Nur wenn ein Hund im Finale ist, rufen die Zuschauer garantiert für ihn an, weil alle Hunde lieben und süß finden. Natürlich sind die Hundeacts oft auch sehr gut. Wir hatten auch diese Staffel einen tollen Hund, der war echt cool, hat getanzt etc. Ob er es ins Finale geschafft hat? Lasst euch überraschen”, soder Juror.

Das musst du über Chris Tall wissen

Chris Tall (*04.05.91) ist einer der jüngsten aber auch erfolgreichsten Standupper seiner Generation. Nach seiner gefeierten “Selfie von Mutti”-Tour, auf der der mehrfach preisgekrönte Shootingstar der deutschen Comedyszene 2016 und 2017 reihenweise die Arenen der Republik füllte, ist Chris Tall seit 2018 mit seinem neuen Solo-Programm “Und jetzt ist Papa dran!” auf großer Deutschlandtournee. Seinen Durchbruch schaffte der Hamburger in der Sendung “TV total”; es folgten Auftritte bei “Willkommen bei Mario Barth” (RTL), in den “Mitternachtsspitzen” (WDR), bei “Genial daneben” (SAT.1), “Wer weiß denn sowas?” (DAS ERSTE), bei “Da kommst Du nie drauf“ (ZDF) oder bei “Bülent und seine Freunde” (RTL).

2017 standen sich dann die beiden in der Primetime-Show bei RTL “Wollen wir wetten?! Bülent gegen Chris” in einem lustigen Battle gegenüber. Noch im selben Jahr moderierte Chris Tall die “1LIVE Köln Comedy Nacht XXL” und den “Deutschen Comedypreis 2017”, den er 2016 als Bester Newcomer gewonnen hatte. 2018 erspielte Chris Tall bei “Wer wird Millionär? – Prominentenspecial” (RTL) 125.000 Euro für den guten Zweck und unterstützte damit einen Schulbau in Nepal. Beim Besuch der Stätte im Mai 2019 durfte er feststellen, dass die “Chris Tall School” nach ihm benannt wurde.

2019 zeigte Amazon Prime die erste “Original Show” namens “Chris Tall Presents…” Und bei RTL startete die zweite Staffel seiner Charakter-Show „Darf er das? LIVE! Die Chris Tall Show“. Als Schauspieler spielte er 2015 in dem Kinofilm “Abschussfahrt”, 2016 in “Männertag” und neben Bülent Ceylan in “Verpiss Dich, Schneewittchen!” (2018). Im selben Jahr stand er für die erfolgreiche Serie “Pastewka” vor der Kamera und verlieh seine Stimme dem Yeti “Fleem” im Animationsfilm “Smallfoot”. RTL zeigt “Das Supertalent” immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Evelyn Burdecki: So läuft es mit Dieter Bohlen beim Supertalent!

