Supertalent 2020: Nick Ferretti ist zurück!

Nanu, den kennen wir doch?! In der neuen Folge von “Das Supertalent” tritt ein bekanntes Gesicht auf. Es handelt sich dabei um Nick Ferretti – er hätte damals beinahe mal DSDS gewonnen. Nun feiert er sein Bühnen-Comeback und wird erneut vor Dieter Bohlen auftreten – wie der Poptitan darauf wohl reagieren wird?

Nick Ferretti stand im Jahr 2019 im Finale von “Deutschland sucht den Superstar”. Obwohl er bei den Fans der Show sehr beliebt war, hat es für den Sieg trotzdem nicht ganz gereicht. Hinter Davin Herbrüggen belegte er den zweiten Platz. Der neuseeländische Sänger ist ein bekannter Straßenmusiker auf Mallorca. Und auch sein Weg bei DSDS war sehr ungewöhnlich – er hatte sich damals nämlich nicht für die Show beworben, sondern Dieter Bohlen hat ihn auf der Straße entdeckt.

Schafft es Nick Ferretti in die nächste Runde?

Der Straßenmusiker aus Mallorca war schon während der DSDS der absolute Liebling von Dieter Bohlen. Nach seiner Teilnahme in der Show machte er weiter Musik auf der Straße. Bei “Deutschland sucht den Superstar” ist der 43-Jährige sehr weit gekommen – nun versucht er sein Glück bei “Das Supertalent”. Doch wie weit wird er diesmal kommen? Und kann er neben Dieter Bohlen auch die anderen Juroren Evelyn Burdecki, Chris Tall und Bruce Darnell überzeugen?

Diese Kandidaten sind auch dabei

Und auch sonst hat die neue Folge von “Das Supertalent” wieder einiges zu bieten. Denn Nick Ferretti ist nicht der einzige Straßenmusiker in der Folge – auch Christina will die Jury mit ihrer Stimme vom Hocker hauen. Sebastian Heiduczek will ebenfalls mit seinem Talent überzeugen, denn der 28-Jährige kann rückwärts sprechen. Postbote Manuel Sass ist fast schon ein echtes Urgestein in der Show: Bereits zum sechsten Mal steht er auf der “Supertalent”-Bühne – wirklich weit gekommen ist er in den vergangenen Jahren jedoch nicht. Ruslana Krutas will der Jury etwas ganz Besonderes zeigen: Die 20-jährige Akrobatin kann 24 Luftballons innerhalb einer Minute mit ihrem Rücken zum Platzen bringen – damit hat sie bereits einen Weltrekord aufgestellt. Die neue Folge von “Das Supertalent” zeigt RTL am Donnerstag um 20:30 Uhr. Schon gelesen? Supertalent 2020: Evelyn Burdecki schickt die Messoudi Brothers ins Finale!