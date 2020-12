Supertalent 2020: Nick Ferretti ist der Gewinner!

11 Kandidaten haben es bei “Das Supertalent” ins Finale geschafft. Akrobaten, Sänger, Tänzer oder Hand-Furzer wie Guy First: In der Live-Show traten auf der Bühne die unterschiedlichsten Talente auf. Doch am Ende konnte nur einer die Show gewinnen: Soeben wurde der Sieger der diesjährigen Staffel gekürt.

In der Staffel von “Das Supertalent” präsentierten die unterschiedlichsten Acts ihre Talente – einige konnten überzeugen, andere bekamen von der Jury eine knallharte Abfuhr oder haben sich sogar blamiert. Einige Talente konnten jedoch auf Anhieb überzeugen und bekamen im Laufe der Staffel einen “Goldenen Buzzer” – damit zogen bereits vier Kandidaten direkt in das Finale ein.

Diese Kandidaten bekamen den Goldenen Buzzer

Elastic & Francesca – Der “Goldene Buzzer” von Chris Tall

Guy First – Der “Goldene Buzzer” von Bruce Darnell

Messoudi Brothers – Der “Goldene Buzzer” von Evelyn Burdecki

Vanessa Calcagno – Der “Goldene Buzzer” von Dieter Bohlen

In der Entscheidungsshow haben sich die Juroren Dieter Bohlen, Evelyn Burdecki, Chris Tall und Bruce Darnell die Auftritte nochmal angeschaut und mussten entscheiden, welche Kandidaten dann noch ins Finale einziehen. In die Live-Show haben es geschafft: Nick Ferretti, Rony & Jesse, Rafael-Evitan Grombelka, TSG Harsewinkel, Magus Utopia, Immortals sowie Paul Morocco & Olé.

Wer hat das Supertalent-Finale gewonnen?

Im Finale traten die 11 Finalisten an und kämpften um den Sieg und damit um eine stolze Siegprämie von 50.000 Euro. Während die meisten Acts überzeugen konnten, gab es für “Elastic & Francesca” knallharte Kritik von Bruce Darnell – für den Juror war der Auftritt ein absolutes “Desaster”. Die Juroren gaben zwar ihr Urteil ab, aber nur die Zuschauer haben in der Live-Show entschieden, wer die diesjährige Staffel gewinnen soll. Gegen Mitternacht wurde dann der Gewinner verkündet: Nick Ferretti ist das neue Supertalent! Sein Auftritt kam bei den Zuschauern am besten an und hat die meisten Anrufe erhalten. Schon gelesen? Supertalent 2020: Goldener Buzzer! Guy First furzt sich ins Finale