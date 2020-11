Supertalent 2020: Neuer Sendeplatz für die RTL-Show!

RTL zeigt die neuen Folgen von “Das Supertalent” immer samstags – und das seit der ersten Staffel! Doch nun zeigt der Sender die beliebte Show im Dezember auf einem weiteren Sendeplatz.

Seit mittlerweile 2007 wird bei RTL jedes Jahr das neue “Supertalent” gekürt und ist ein echter Quoten-Hit. Ob Akrobaten, Tänzer, Hunde oder Sänger – die Kandidaten zeigen in der Show die unterschiedlichsten Talente. Und auch in diesem Jahr zeigt der Sender die beliebte Show. Doch schon bald gibt es eine Neuerung!

RTL zeigt “Supertalent” auch donnerstags

Die Fans sind gewöhnt, dass die neuen Folgen von “Das Supertalent” immer samstags zur besten Sendezeit laufen. Das Finale findet dann immer kurz vor Weihnachten statt. Doch im Dezember wird der Sender die Show auf einem ganz neuen Sendeplatz zeigen: Am 10. und 17. Dezember zeigt RTL die Show nämlich auch donnerstags! Der Sendeplatz am Samstag bleibt aber dennoch erhalten – die Castingshow gibt es dann in doppelter Dosis.

Dass die Erfolgsshow nun auch donnerstags läuft, dürfte die Zuschauer überraschen – denn das hat es bisher noch nie gegeben. Grund dafür ist die Show “Big Performance – Wer ist der Star im Star?”, welche bis September am Samstag lief – die neue Staffel von “Das Supertalent” startete demnach erst im Oktober. Um aber vor Weihnachten den Sieger zu küren, musste man sich bei RTL etwas überlegen, um alle Folgen noch rechtzeitig auszustrahlen. In der vergangenen Woche wurde außerdem keine neue Folge von “Das Supertalent” ausgestrahlt, da Fußball in Konkurrenz lief.

Laut DWDL hat “Das Supertalent” durchschnittlich mehr als 16 Prozent Marktanteil – für RTL ist das ein voller Erfolg. Es bleibt abzuwarten, ob die Fans auch am Donnerstag die Show einschalten werden. Nach der Ausgabe am 10. Dezember zeigt RTL übrigens auch nochmal die Doku “Absolut Bruce Darnell”. Die nächste neue Folge von “Das Supertalent” läuft schon an diesem Samstag um 20:15 Uhr bei RTL und TVNOW. Schon gelesen? Supertalent 2020: Sänger Rafael-Evitan Grombelka ist gehörlos!