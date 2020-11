Supertalent 2020: Goldener Buzzer! Guy First furzt sich ins Finale

Bei “Das Supertalent” gibt es die verrücktesten Kandidaten – so auch Guy First! Der 28-Jährige bekam den “Goldenen Buzzer” von Bruce Darnell und hat sich damit ins Finale der RTL-Show “gefurzt”.

Guy First ist Hand-Furzer – und das schon sein ganzes Leben lang! Sein Talent präsentierte er nun auch vor der Jury in der neuen Folge von “Das Supertalent”. Mit seiner Performance konnte er auf ganzer Linie überzeugen. Bruce Darnell drückte dann sogar den “Goldenen Buzzer” – damit hat er den 28-Jährige direkt ins Finale befördert.

Bruce Darnell drückt den Goldenen Buzzer

“Das ist wahnsinnig schwer, die Tröne so zu treffen. […] Ich habe in den ganzen Jahren noch nie einen gehört, der das so gut konnte. Ich fand das wirklich gut”, sagt Dieter Bohlen. Der Poptitan wollte dann auch wissen, wie oft er übt. “Den ganzen Tag. Seitdem ich ein Kind bin”, so Guy First. “Ich bin etwas überfordert und weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist auf jeden Fall etwas Neues und ich habe so etwas noch nie gehört. Vielleicht gebe ich ihm den ‘Goldenen Buzzer'”, so Bruce Darnell. Gesagt – getan! Er stand schließlich auf und betätigte ihn – damit ist Guy First der nächste Finalist in der diesjährigen Staffel. Nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum im Studio war von der Performance richtig angetan.

Bereits seit seinem 13. Lebensjahr macht er das Hand-Furzen und fing an, die Töne zu variieren und Melodien nachzufurzen. Damit entdeckte er sein außergewöhnliches Talent. Derzeit arbeitet der 28-Jährige aus Tel Aviv übrigens als selbständiger Mediengestalter – sein größter Traum ist es jedoch, mit dem Hand-Furzen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Eine eigene Band ist bereits in Planung. Und mit dem Einzug ins “Supertalent”-Finale ist er seinem großen Traum schon ein ganzes Stück näher gekommen. RTL und TVNOW zeigen “Das Supertalent” immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Supertalent 2020: Neuer Sendeplatz für die RTL-Show!