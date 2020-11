Supertalent 2020: Evelyn Burdecki schickt die Messoudi Brothers ins Finale!

Soffien, Karim und Yassin sind die “Messoudi Brothers” und versuchten bei “Das Supertalent” ihr Glück. Die knackigen Jungs brachten Evelyn Burdecki zur Extase – und das wurde belohnt! Denn die Jurorin drückte für die Gruppe den “Goldenen Buzzer” und haben es so direkt ins Finale der RTL-Show geschafft.

Die marokkanisch-englischen Brüder stammen aus einer Zirkusfamilie – deshalb begannen die drei Jungs schon früh mit ihrer Karriere. Bereits mit zweieinhalb Jahren machte Yassin Messoudi einen Handstand auf dem Arm seines Vaters. Auch seine jüngeren Brüder Karim und Soffien Messoudi begannen bereits früh mit Akrobatik. Bei “Das Supertalent” zeigten sie eine Handstandakrobatik-Performance, welche die Jury und die Zuschauer umhauen sollte.

“Messoudi Brothers” begeistern mit Handstand-Akrobatik

Mit krasser und teils noch nie gesehener Handstand-Akrobatik begeisterten die Messoudi Brothers Soffien (30), Karim (32) und Yassin (27) aus Einbeck (Niedersachsen). “Es macht Spaß, als Frau auch mal so einen Act zu sehen”, freute sich eine begeisterte Evelyn Burdecki. “Ihr seht nicht nur gut aus, ihr habt wirklich richtig Kraft!”, so die Jurorin weiter. Nicht nur die Juroren, sondern auch das Publikum im Saal war total begeistert.

Evelyn Burdecki schickt die Jungs ins Finale

“Bruce und Evelyn haben sie im Sack – jetzt kommt es auf Chris und Dieter an”, witzelte Daniel Hartwich hinter der Bühne. Doch das war gar nicht mehr notwendig! Denn dann brachte Chefjuror Dieter Bohlen seine Jury-Kollegin auf eine Idee: Sie ging nach vorne, drückte den goldenen Buzzer und tauchte die gesamte Bühne in Goldflitter. Die drei Jungs mit den Waschbrettbäuchen konnten es kaum fassen – sie stehen somit fest im Finale. Damit haben die drei Jungs nie gerechnet, dass sie dank dem “Goldenen Buzzer” direkt in die Live-Show befördert werden. Und auch fürs Finale werden sie sich wohl wieder eine krasse Performance ausdenken… RTL und TVNOW zeigen “Das Supertalent” immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Supertalent 2020: Goldener Buzzer! Guy First furzt sich ins Finale