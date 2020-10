Supertalent 2020: Evelyn Burdecki entscheidet über das Leben von André Blake!

Bei RTL geht es wieder los: Die 14. Staffel von “Das Supertalent” steht in den Startlöchern! Gleich zum Auftakt wird es dramatisch: Bei einer Performance geht es um Leben und Tod – und Neu-Jurorin Evelyn Burdecki ist mittendrin! Doch was ist da eigentlich passiert?

Bruce Darnell, Dieter Bohlen, Chris Tall und Evelyn Burdecki sitzen diesmal in der Jury und bewerten die Auftritte der Kandidaten. Artisten, Tänzer, Trampolinspringer, Akrobaten, Bauchredner, Papageien oder Hunde – in der RTL-Show ist alles erlaubt und es sind keine Grenzen gesetzt. Doch nicht alle Kandidaten können mit ihren Performances überzeugen. Und bei einigen wird es gleich richtig gefährlich – so auch zum Auftakt.

André Blake braucht die Hilfe von Evelyn Burdecki

Illusionist André Blake will sein Talent auf der Bühne präsentieren. Doch auf der Bühne benötigt der 24-Jährige aus Nürnberg die Hilfe von Jurorin Evelyn Burdecki – und er legt sein Leben in ihre Hände! Sie soll nämlich entscheiden, welche Schwerter von oben auf ihn hinabfallen – eines davon ist tödlich. Die anderen Juroren hoffen, dass sie die richtige Wahl trifft. Doch wird der Act wirklich gut ausgehen?

Chris Tall drückt den Goldenen Buzzer

Und auch sonst könnten die Kandidaten in der Auftakt-Folge kaum unterschiedlicher sein. Gleich in der ersten Folge drückt Chris Tall seinen “Goldenen Buzzer” – das bedeutet: Er schickt einen Kandidat direkt ins Finale. Dabei ist auch wieder Dave Kaufmann – er trat bereits im Jahr 2009 beim “Supertalent” auf und startete danach als Sänger durch. Die Corona-Krise hat ihn schwer getroffen. “Corona hat auch in meinem Leben sehr viel kaputt gemacht. Ich bin dieses Jahr so gut wie nicht aufgetreten, habe kein Geld verdient”, sagt der 51-Jährige aus München. Dieter Bohlen philosphiert unterdessen, wie es wäre, mit Evelyn Burdecki verheiratet zu sein. Welche Kandidaten wohl in die nächste Runde kommen werden? Das zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei “Das Supertalent”. Schon gelesen? Supertalent 2020: So tickt Juror Chris Tall privat!

