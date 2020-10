Supertalent 2020: Chris Tall drückt Goldenen Buzzer für Elastic!

Diese Performance hat bei “Das Supertalent” wirklich alle geflasht! Stephane Elastic wollte die Juroren und die Zuschauer im Studio zum lachen bringen – und das hat bestens funktioniert. Chris Tall beförderte den Artitisten mit dem “Goldenen Buzzer” direkt ins Finale.

In der Auftakt-Folge von “Das Supertalent” waren die unterschiedlichsten Talente dabei – von Artisten, Tänzern bis hin zu Arts-Künstlern. Die Staffel scheint die unterschiedlichen Performances zu bieten. Und auch Comedians oder Kandidaten, welche die Jury und das Publikum zum lachen bringen wollen, scheinen diesmal zahlreich vertreten zu sein – dazu gehört auch Elastic.

Obwohl der 48-jährige Elastic sowie seine Assistentin Francoise nicht aus einer Zirkusfamilie stammen, kamen die beiden in einem frühen Alter zur Artistik. Bei einem Auftritt in Frankreich im Jahr 2015 lernten sich die beiden kennen. Zwischen ihnen hat es sogar gefunkt und haben sich dann verliebt – seit kurzem sind sie ein Paar. Und auch beruflich starten die beiden durch, denn sie treten gemeinsam auf den Bühnen auf – so auch beim “Supertalent”.

Chris Tall befördert Elastic ins Finale

Zuerst war der Komiker an einem Bungee-Seil gekettet – er segelte dann anschließend über die Bühne. Dann folgte mit seinem Plüschfrettchen eine Hypnose-Nummer – die Jury konnte sich dabei nicht mehr halten! Besonders Bruce Darnell und Chris Tall haben einen minutenlangen Lachflash bekommen. Der Entertainer hat dann sogar den "Goldenen Buzzer" gedrückt – damit haben es Elastic sowie seine Assistentin Francoise ins Finale geschafft! "Ich war einfach so glücklich, dass sie da waren, und ich habe mich so kaputtgelacht. Ich dachte einfach, für mich wird es wahrscheinlich nicht mehr lustiger in der ganzen Staffel", sagte Chris Tall danach im Interview. Und auch vom Publikum im Studio gab es Standing Ovations.

