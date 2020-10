Supertalent 2020: Bauchredner Frank Lorenz feiert sein Comeback!

Nanu, den kennen wir doch?! Bei “Das Supertalent” kommen manchmal auch bekannte Gesichter auf die Bühne – so auch in der zweiten Folge der diesjährigen Staffel. Denn Bauchredner Frank Lorenz versucht in der RTL-Show erneut sein Glück.

Bauchredner Frank Lorenz ist für die Zuschauer bei “Das Supertalent” kein Unbekannter. Denn im Jahr 2015 trat er schon mal in der RTL-Show auf. Damals konnte er auf ganzer Linie bei der Jury punkten und hat es sogar ins Finale geschafft. Seit der Performance mit Affenpuppe Charly konnte er sein Hobby zum Beruf machen.

Frank Lorenz schaffte es mit Charly damals ins Finale

Nun kommt er wieder auf die Bühne und will in der “Supertalent”-Show erneut die nächste Runde erreichen. Frank Lorenz hat dafür auch eine kreative Idee: Der Bauchredner möchte mit einer originalgetreuen Peter Maffay-Puppe und dem entsprechenden “Bauchgesang” die Jury erneut von sich überzeugen. Ob er das erneut schaffen wird?

Stefan Chrone kommt ebenfalls zurück

In der zweiten Folge von “Das Supertalent” treten noch viele weitere Talente auf – oder auch solche, die es noch werden wollen. Denn erneut ist Stefan Chrone dabei – er tritt beinahe in jeder Staffel der Show auf. Zwar sorgt er für einen großen Unterhaltungswert, aber überzeugen konnte er mit seinen Darbietungen bisher nicht. Diana Vediashkina aus St. Petersburg will dagegen mit ihrem Hund überzeugen und Wolfgang Edelmayer möchte Klavier spielen und singen, einen Monolog von Hamlet rezitieren und eine Eigenkomposition samt Tanz präsentieren. Welche Kandidaten es wohl in die nächste Runde schaffen werden? RTL zeigt die neue Folge von “Das Supertalent” am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Supertalent 2020: Chris Tall drückt Goldenen Buzzer für Elastic!