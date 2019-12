Supertalent 2019: Wer ist raus? DAS ist der Gewinner!

Was für eine Mega-Show! RTL zeigte am Samstagabend das Finale von „Das Supertalent„. Der Gewinner der Show wurde vor wenigen Momenten bekanntgegeben.

12 Finalisten kämpften in der Show um den Titel. Ameli Bilyk, Angela Kim & Stuart MCKenzie, Christian und Chihuahua Percy, De Facto Quartet, Dima Shine, Georgia Balke, Jumbo Dump, Jürgen Kern, Miki Dark, Mirko Casella, Nina Richel und Chayne ‚The Space Cowboy‘ Hultgren haben es ins Finale von „Das Supertalent“ geschafft.

Das war der Favorit von Dieter Bohlen

Dieter Bohlen hatte im Vorfeld des Finals einen klaren Favoriten: Der Chefjuror schickte Chihuahua Percy per „Goldenen Buzzer“ ins Finale. „Es ist die tollste Hundenummer die wir jemals hatten. Ich hätte niemals gedacht, dass das noch zu steigern ist, was wir in den früheren Jahren gesehen haben. Ich glaube, dass er große Chancen hat“, erzählte der Poptitan vor dem Finale. Schon mit einem Jahr fing der Vierbeiner mit Akrobatik an. Doch konnten sie sich wirklich in der Live-Show durchsetzen?

Wer hat das Finale gewonnen?

12 Acts haben ihre Talente auf der Bühne gezeigt. Die Zuschauer haben nun entschieden – aber wer hat die meisten Aurfe bekommen? Daniel Hartwich hat die Entscheidung soeben verkündet: Christian und Hund Percy haben das Finale von „Das Supertalent“ gewonnen. KUKKSI sagt herzlichen Glückwunsch!