„Die Super Nanny“ lief über viele Jahre bei RTL. Sieben Staffeln lang versuche Katia Saalfrank vielen Familien zu helfen und Ruhe ins Kinderzimmer bei überforderten Eltern zu bringen. Doch die letzte Staffel ist jetzt schon zehn Jahre her. Was macht die Pädagogin heute?

Ach was waren das noch für Zeiten, als man den Fernseher zur Primetime einschalten konnte und dann ,,Die Super Nanny“ lief? Natürlich war das pure Unterhaltung – auch wenn es ordentlich Kritik hagelte. Immerhin hatten die meisten Kinder vermutlich eher weniger Lust, so ins Fernsehen zu geraten. Aber was macht eigentlich Katia Saalfrank heute?

Das ist Katia Saalfrank

Am 22. November 1971 in Bad Kreuznach geboren.

Bürgerlich Katharina Saalfrank.

Studierte Pädagogik in Mainz bis 2000.

Ab 2004 durch ,,Die Super Nanny“ berühmt geworden.

So lief es nach dem ,,Super Nanny“-Aus

Trotz ordentlich Kritik drehte man ganze sieben Staffeln. Oft wurden die Erziehungsmethoden bemängelt. Manche Szenen waren einfach zu viel, denn es kam auch zu Übergriffen, die aber dennoch ausgestrahlt worden sind. Nachdem die Fernsehserie dann im Jahr 2011 ihr Ende fand, kam sie zwei Jahre später ins SWR zurück. Man versuchte mit ihr ein neues Projekt zu starten. So kam eine Folge ,,Expedition Familie“ heraus, welche aber nicht überzeugen konnte und den Erwartungen hinterherhinkte. Später versuchte man es noch mit der Sendung ,,Jetzt helfen wir Ihnen! – Die Problemlöser im Einsatz“, doch auch das konnte nicht so wirklich überzeugen.

Das macht Katia Saalfrank heute

Die Fernsehkarriere scheint vorbei zu sein. Heute arbeitet die 49-Jährige als Familienberaterin. So gibt sie nicht nur Erziehungstipps, sondern hält auch Online-Seminare ab. Zudem wurde aus der „Fernseh-Nanny“ auch eine Autorin. So veröffentlichte sie die Bücher „Die Super Nanny: Glückliche Kinder brauchen starke Eltern“ und ,,Du bist ok, so wie du bist: Das Ende der Erziehung“. Außerdem hat sie noch einen Youtube-Kanal, welcher allerdings zurzeit nicht so aktiv ist. Die letzten Videos sind schon über ein halbes Jahr alt. Schon gelesen? LaFee: Das macht der Teenie-Star heute!